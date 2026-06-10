Fenerbahçe'den Beşiktaşlı El Bilal Toure'ye kanca! Aziz Yıldırım'dan transferde ters köşe

Yeni sezonda Avrupa'da ve Süper Lig'de mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek adına İtalya Serie A'ya kancayı taktı. Sarı-lacivertli kurmaylar, geçtiğimiz dönem kiralık olarak Beşiktaş forması gyen Malili forvet El Bilal Touré’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

İLK RESMİ TEMAS KURULDU

Transfer dünyasının güvenilir kaynaklarından Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından geçtiği sıcak bilgiye göre; Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki golcü oyuncunun transfer şartlarını görüşmek üzere İtalyan kulübü yetkilileriyle pazarlık masasına oturdu. Hücum hattına atletik, fizik gücü yüksek ve yırtıcı bir santrfor monte etmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Malili yıldızı listesinin ilk sıralarına yazdığı öğrenildi.

ATALANTA’NIN REKOR TRANSFERİYDİ

Gine asıllı Malili milli futbolcu El Bilal Touré, yüksek hızı, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle modern bir santrforun tüm özelliklerini barındırıyor. Atalanta'nın geçmiş transfer dönemlerinde kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattığı genç yıldız, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen esnek oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle başlattığı bu dev operasyonun mali detayları ve transferin formülü (kiralık veya bonservis) önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Türkiye ligini ve atmosferini çok yakından tanıyan 1.85 boyundaki santrfor, geçen sezon siyah-beyazlı formayla dikkat çeken bir rotasyon oyuncusu olmuştu. Beşiktaş formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa arenalarında toplam 22 resmi müsabakada boy gösteren El Bilal Toure, bu maçlarda 5 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaparak toplamda 9 gole doğrudan etki etmeyi başardı. Fizik gücü, hızı ve yırtıcı oyun tarzıyla Türkiye'de iz bırakan Malili forvet, bu kez Kadıköy'de gollerini sıralamak için gün sayıyor.