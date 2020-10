Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi

“Esnaflarımız her zaman biz siyasilerin yanında olmuştur şimdi sıra biz siyasilerde”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, pandemiden en fazla etkilenenler arasında yolcu otobüsü esnafı olduğuna dikkat çekerek, “Esnaflarımız da mağduriyet yaşadılar. Gerek şehir giriş ve çıkışlarının kapatılması, üniversitelerinin kapalı olması nedeniyle yolcu olmayınca terminal esnafı sıkıntı yaşıyor. Ciddi sıkıntılar yaşadılar. Bu otobüsler ciddi maliyetlerle alınıyor. Kredilerle alınıyor. Kredilerin ödemesinin devam etmesi, işlerinin olmaması aksaklık meydana getirdi. Bizler krediler bazında bir şeyler yapamasak bile en azından belediye olarak esnaflarımızın beklentisi var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımıza ricada bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımıza belediyemiz ne yapabilirse artık. Gerek kira desteği, gerekse giriş ve çıkışlardaki ücretlerde indirim yapmalarını bekliyoruz. Esnaflarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Bu esnaflarımız her zaman biz siyasetçilerin yanında olmuştur. Parti gözetmeksizin mitinglerde konserlerde ve konvoylarda kendi araçlarıyla gelip destek veriyorlar. Hiçbir ücret almadılar. Karşılık beklemediler. Ülkenin menfaat için gerekli destekleri verdiler. Şimdi sıra biz siyasetçilerde. Her siyasetçimiz ne yaparsa bu kardeşlerimize destek olmak zorunda. Bizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugüne kadar hep yanlarında olduk. Bundan sonra da hep yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyon içinde arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.