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SAMDOB "1001 Gece Masalları" ve "Nesimi" balelerini sahneledi

SAMSUN HABERLERİ  | 22.02.2020 22:12 | Son Güncelleme

SAMDOB "1001 Gece Masalları" ve "Nesimi" balelerini sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "1001 Gece Masalları" ve "Nesimi" bale eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği olan "1001 Gece Masalları" ile Azerbaycan edebiyatının en değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılına özel, sevgi ve bilgelik dolu yolunun anlatıldığı "Nesimi"yi sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB koro, bale ve orkestra sanatçılarının performansıyla sahnelenen ilk perdede "1001 Gece Masalları" sunuldu. Eser, Fars Kralı Şahriyar'ın aldatıldığını öğrenmesiyle başlıyor. Tüm kadınların sadakatsiz ve güvenilmez olduğuna inanan Şahriyar, intikam duygusuyla her gece bir başka kadınla evleniyor ve gün doğumunda evlendiği kadını idam ettiriyor. Yaşanan bu acımasızlığa "dur" demek için vezirin kızı Şehrazad bir plan yapıyor ve 1001 gece sürecek masallar başlıyor.

Eserin koreografisi, uzun seneler Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde başkoreograflık görevini üstlenen ve iki sene önce hayatını kaybeden sanatçı Nugzar Magalashvili'ye ait. Eserin koro şefliğini Raushan Baigulakova, dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

- Nesimi

İkinci perdede sahnelenen Nesimi balesinde ise Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden İmameddin Nesimi'nin sevgi ve bilgelik dolu hayatı anlatıldı. Gençlik çağındaki Nesimi'nin medresede eğitim gördüğü sahneyle perdeyi aça eser, Nesimi'nin sulh yolunda ilerleyişini konu ediyor.

İnsan sevgisi ve barıştan yana tutumlarıyla halkın sevgisini kazanan ünlü şair, zamanla askerlere bile kılıç bıraktırmaya başlıyor. Bu durum askeri gücünü yavaş yavaş kaybeden Mısır Sultanının hoşuna gitmiyor ve Sultan halkı bu denli etkileyen kişiyi ölüme mahkum ediyor.

"Nesimi" balesinin koreografisi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Kamilla Huseyinova'ya ait. Eserin librettosunu Ajdar Ulduz kaleme alırken, dekor tasarımını Filiz Dinç, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Ajdar Ulduz üstleniyor.

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