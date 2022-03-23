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SAMDOB "Arda Boyları" balesini sahneleyecek

23.03.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SAMDOB "Arda Boyları" balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini 25 ve 28 Mart'ta seyirciyle buluşturacak.

SAMDOB'un açıklamasına göre, prömiyeri 2015'te yapılan bale, yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı eserin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

Librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdığı eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı Murat Yılmaz tarafından yapıldı.

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlarla halk oyunu motifleri de yer alıyor.

Bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 25 ve 28 Mart'ta saat 20.00'de sanatseverlere sunulacak.

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