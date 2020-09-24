YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. SAMDOB, "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri verdi

SAMDOB, "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri verdi

SAMSUN HABERLERİ  | 24.09.2020 22:12 | Son Güncelleme

SAMDOB, "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), farklı kültürlere yolculuk adı altında "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, 2020-2021 sanat sezonunda "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konserini Atatürk Kültür Merkezi binasının yan tarafında bulunan Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirdi.

SAMDOB Orkestrası'nın solistlere eşlik ettiği konserde sopranolar Gamze Barhan ve Elif Demir, tenor Gürkan Sezgin ile bariton Berkcan Beniç farklı coğrafyaların çok sesli müziklerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Orkestra şefliğini Mürsel Yavuz'un yaptığı konserde Avusturyalı besteci Mozart’ın bestelediği "Küçük bir akşam müziği", "29. senfoni" ve "Figaro'nun düğünü" operasından aryalar, İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin bestelediği "Antik aryalar ve danslar"dan bölümler, İstemihan Taviloğlu'nun bestelediği "Beşi bir yerde" orkestra eseri, Verdi'nin bestelediği "La traviata" operasından bölüm ve Denza'nın bestelediği "Funiculi funicula" parçası sanatçılar tarafından seslendirildi.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konsere 55 kişi alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu

Samsun Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:17
Öğle
12:32
İkindi
15:55
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Faruk Eczanesi
Ilkadim
Karadağlı Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.