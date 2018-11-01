Samet Aybaba: Kalan maçlarda 7'de 7 yapabiliriz

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Aybaba, “Son 3 hafta futbol adına iyi şeyler var, galibiyetler var. Çok girdiğimiz pozisyon var, takım olarak gelişiyoruz diye bahsediyorduk, gelişmeye hızlı bir şekilde de başladık. Oyuncularımızın coşkuları ve performansları iyi. Tabii bu keyifli iş seyirciyi çekiyor. Kafadaki tüm kara bulutları dağıtıyor. Futbol şehrine yakışır bir takım haline geliyor. Bunların hepsi birer artı. Şimdi önümüzde zor bir maçımız var. Trabzonspor kaliteli oyuncuları çok fazla olan bir takım. Zaman zaman çok iyi oynuyorlar. Biz bu performansımızın altına inmeyi hiç düşünmüyoruz. Oyuncularımızla hep bunu konuşuyoruz. Madem ki bunları yapabiliyoruz, devam ettirelim. Önümüzde 7 maçımız kaldı. Bu performansı sergileyelim ve takımı puan olarak da yukarıda yerlere getirelim. Hazırız, iyi çalıştık. Bazı oyuncularımızda yorgunluklar var onları dinlendiriyoruz, maç saatine kadar hepsi hazır olur” dedi.

“Oyuncularımızın bazıları yine keyifli” Kupadan elenilmesiyle ilgili soruya Aybaba, “Oyuncularımızın bazıları yine keyifli, sıkıntıları yok. Bazıları da üzülüyor, ama futbolun içerisinde bunlar var. Oyuncuların hepsini aynı çizgide tutamıyorsunuz, dünyada var bu sadece bizde değil. Gerçekten 1461 Trabzon maçının neden böyle olduğuna dair içinde sıkıntı yaşayan oyuncularımız da var” diye cevapladı. “Sakho’yu bugün deniyorlar” Santrforların sakatlığı ile ilgili soruya Aybaba, şu cevabı verdi: “Sakho’yu bugün deniyorlar, bakacaklar. Hazırsa bize verecekler, değilse 11 içerisinde bir kişi çıkıyor. Oyuncularımız iyi olsun istiyoruz, hepsi hazır olsun, içinden tercih etme şansımız olsun ama olmuyor maalesef. Olmayınca takım içerisinden bir oyuncuyu orada oynatacağız.” “Fikstürümüz bize döndü” Performanslarını devam ettirirlerse ilk devrede kalan 7 maçın hepsini kazanabileceklerini ifade eden Aybaba, “Çünkü fikstürümüz de bize döndü, avantajlı bir fikstürümüz var. O yüzden neden olmasın? Biz hala oradayız. Takımımız son 3 maçta performansını devam ettirirse neden 10 maça çıkmasın bu, kalan 7 maç ile birlikte. Eğer bu maçı da kazanırsak tribünlerimiz de daha coşkulu kalabalık olacaktır” açıklamasını yaptı.

“Vergini çok kötü performans gösterdi” Vergini’nin performansıyla alakalı soruya Aybaba, “Çok kötü bir performans gösterdi ama bu maçtır. Hemen değerlendirip karar vermemek lazım, bakacağız. O da bizim oyuncumuz. Devam eden sözleşmesi var. Eğer takıma uygunsa devam ederiz. Ona yine şans vereceğiz tabii ki. Her oyuncumuza öyle yapacağız ama bazı oyuncularımız bu performanslarıyla bizden biraz uzaklaşıyor. Bazı oyuncularımız beklentilerimiz altında kalıyor. Böyle profesyonel bir işte de performansı düşüşte olan oyuncuları dinlendirirsiniz. Çok basittir. Bazı oyuncuların performansı iyi değil” şeklinde cevapladı. Trabzonspor maçı hazırlıkları Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Samet Aybaba, gözetiminde İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde pazar günü oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı takımda 1461 Trabzon maçında sakatlanan Bogdan Stancu’nun ayak bileğinde kısmi zorlama ve kanama tespit edildi. Rumen golcü 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Ayrıca Jires Kembo’nun da sağ diz kıkırdağında problem ve şişlik olduğu açıklandı. Diafra Sakho, diğer sahada test çalışması yaptı. Sakho’nun durumunun testlerden sonra belli olacağı, Abdullahi Shehu’nun ise zorlu deplasmanda görev alamayacağı belirtildi.