Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaşmaya vardı

Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.
Başkan yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanarak anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.
65 yaşındaki Samet Aybaba, geçtiğimiz sezon Kayserispor'un başında 2 maç görev almış ve 17 günün ardından ardından "Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifa etmişti.
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Galatasaray kendini buldu
Sezona yine tutuk başladı
Eski G.Saraylı futbolcunun ayak bileği kırıldı
Fenerbahçe'de kayıp aranıyor
Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı
İbrahimovic Milan'ı kurtardı
Beşiktaş'ın yıldızı milli takımı askıya aldı
Yeni Malatyapor 3 puana 2 golle uzandı
İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor
Fatih Terim’in muhtemel 11’i
Der Klassiker'de gülen yine Bayern Münih!
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum