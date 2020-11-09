SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaşmaya vardı

Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaşmaya vardı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 09.11.2020 19:44 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon takımda 17 gün görev alan Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaşmaya vardı

Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

Başkan yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanarak anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

GEÇEN SEZON 17 GÜN ÇALIŞMIŞTI

65 yaşındaki Samet Aybaba, geçtiğimiz sezon Kayserispor'un başında 2 maç görev almış ve 17 günün ardından ardından "Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifa etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı 'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı
Aykut Kocaman sürpriziAykut Kocaman sürprizi
Beşiktaş kritik sınavdaBeşiktaş kritik sınavda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri
Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri
Eski G.Saraylı futbolcunun ayak bileği kırıldı
Eski G.Saraylı futbolcunun ayak bileği kırıldı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Aykut Kocaman sürprizi
Aykut Kocaman sürprizi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Süper Lig ekibinde istifa
Süper Lig ekibinde istifa
Kayserispor'da 5 eksik var
Kayserispor'da 5 eksik var
Kayserispor'da koronavirüs sayısı artmaya devam ediyor
Kayserispor'da koronavirüs sayısı artmaya devam ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaşmaya vardı
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Kayserispor'da hedef 3 puan
Kayserispor'da hedef 3 puan
Başkan Berna Gözbaşı gelecekten umutlu
Başkan Gözbaşı gelecekten umutlu
Kayserispor'da Aykut Kocaman iddiası
Aykut Kocaman sürprizi
Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi sona erdi
Bektaş dönemi sona erdi
Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı
Kayserispor'da Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.