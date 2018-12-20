Samet Aybaba: Olcay Şahan ile bir görüşmemiz olmadı

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aybaba, Yeni Malatyaspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu söyledi. Malatya ekibinin çok iyi hücum yaptığını belirten Samet Aybaba, "Biz de iyi bir takımız, ama iyi oynadığımız maçlarda futbol şansı bizim yanımızda olmadı. Hep gelişiyoruz, yeni bir takımız. Bu maç bizim için çok önemli. En azından 23 yapalım, lig ikincisini yenelim, keyifli bir devre arası geçirelim. Sonra tekrar başlayalım diye düşünüyoruz. Oyuncularımız hep istekli, rakibin bu kadar iyi bir konumda yer almasına rağmen tabii eksik yönleri de var. Bizim de iyi yaptığımız, eksik yaptığımız şeyler var onlar üzerinde çalışıyoruz. Ligin ilk yarısındaki son maçımızı kazanmak istiyoruz” dedi.

"Hamle yapacak oyuncu sıkıntılarımız var"

Takımın gol sorunu olduğunu ifade eden Aybaba, “Stancu ayrıldı, Sakho sakat. Bu maçta da ondan yararlanamayacağız. Birinci oyuncu değil de, hamle yapacak oyuncuda da sıkıntılarımız var. Eğer bu olabilseydi bazı maçlarda oyunda değişik şeyler düşünebilirdik. Ama Malatyaspor maçında elimizden geleni yapacağız. Artık ikinci yarı sakatlar iyileşir ve biz de onun üzerine bir yorum yaparız. Maç performanslarına bakıyoruz ve hep adil olalım istiyoruz. Birisine performans düşüşüyle ilgili uyguladığımız şeyi, diğerlerine de uygulamazsak takımdaki birliği, disiplini bozarız. Daha çok çalışıp, geriye düşenler öne çıkmaya çalıştığında da onlar oynuyor. Böyle bir döngü devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Olcay Şahan için görüşmemiz olmadı"

Bursaspor’un transfer yasağı ihtimali ve başarılı futbolcu Olcay Şahan ile ilgili de açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, "Olcay Şahan için görüşmemiz olmadı. Olcay benim eski futbolcum, Türkiye’ye ben getirdim. Onun transferi ile ilgili Olcay ile herhangi bir şey konuşmadık. Böyle bir şey gelişirse biz size zaten deriz ki 'Olcay ile ilgili görüşmelerimiz var'. En azından sizin kanalınızla kamuoyunu aydınlatırız. Diğer konu idari bir konu, bugüne kadar verdiğimiz sözlerin tamamına yakını yerine getirildi. Bazı sıkıntılar var, onunla ilgili çalışıyorlar. Zaten biz transfer tahtası açıldıktan sonra ancak gündeme getirebiliriz. Onunla ilgili işin bitmesi lazım. Bekleyeceğiz bakacağız. Ondan sonra transfer politikamızı izlediğimiz oyuncuları performanslarını, maliyetlerini sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.