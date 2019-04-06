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Samet Aybaba: Oturup konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız

BURSASPOR HABERLERİ  | 06.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 1-0’lık skorla mağlup olan Bursaspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, ”Bugünkü maçı, oyuncularım adına yok sayıyorum. Gerçekten kötü bir oyun. Ne yapacağız, gidip oturacağız, konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız ”dedi.

Samet Aybaba: Oturup konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, geçen haftalar coşkulu oyun, bu hafta ise çok kötü bir oyun oynadıklarını söyledi. Aybaba, ”Baştan beri söylüyoruz. Çok mücadele ediyoruz, çok çalışıyoruz. Eksik bir kadromuz var. Mevcut kadromuz zaten çok eksik. İçinde bazı oyuncularımız da eksilince, bizim için zor bir dönem, süreç başlıyor. Hem oyunun içinde hem de antrenmanlarda. Bakın rakibin kadrosuna, oyuna giren oyuncularına, bir de bizimkilere bakın. Zor yani, işimiz zor. Ama bundan sonra bizim avantajlı bir fikstürümüz var. Bunu artıya çevirmemiz lazım. Bugünkü maçı oyuncularım adına yok sayıyorum. Gerçekten kötü bir oyun. Ne yapacağız, gidip oturacağız, konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

"ÇOK İYİ ŞEYLER YAPTIM"

Taraftarlarının tepkisine yönelik bir sorusu üzerine Samet Aybaba şöyle dedi:

“Geldiğim günden beri Bursaspor için inanılmaz mücadele ettim. Çok iyi şeyler yaptım. Sadece 5 puanın arasına sıkışmış, kamuoyuna anlatamadığımız bir sürü şey geliştirdik. Ekonomisini, oyuncusu geliştirdik. Yetenekli genç oyuncu bulma anlamında çok iş yaptık, direndik, mücadele ettik. Bir sürü saygısızlıkların karşısında durduk ama insanların bunu anlaması lazım. Elimizdeki mevcut kadronun nasıl olduğunu, ne yapabileceğini, teknik heyetin nasıl çabaladığını, çalıştığını belli bir yere gelmiş benim gibi bir ismin bu takımın bir yerde kalması için neleri riske ettiğini anlamaları lazım. Saygı duyuyorum. Bu futbolun içinde var. Her şey olabilir” diye konuştu.

MURAT ŞAHİN: HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta maçında sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Yardımcı Antrenör Murat Şahin, ”Maçtan önce Bursaspor’u iyi analiz ettik. Oyun sonucunda haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu aktardı. Şahin, ”Lig tablosunda yukarıya sıralara nasıl yüksele biliriz ve aşağından biraz daha uzaklaşmanın planları yaptık. Bursaspor’un da ligdeki durumu belli, onlarda mutlak puan ve puanlar almak için buraya geldiler. Maçtan önce Bursaspor’u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Tabii bu 3 haftalık arada iyi çalıştık ve sakat oyuncularımız vardı onlarda iyileşti bu süreç içerisinde. Oyun sonucunda haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki Bursaspor’un da yakalamış olduğu pozisyonlar var. Biz maçla ilgili analizlerimizi iyi yapmıştık, genelde rakibimiz uzun toplarla pozisyon bulmaya çalışan bir takımdı. Bugün gol yemeden 1-0’lık galibiyet bizim için çok önemliydi. Bundan sonra lig sıralamalarında biraz daha üstlere nasıl çıkabiliriz onun hesabını yapacağız. Haftaya deplasmanda 1 maçımız var. Şimdi bu maçı unutup önümüzdeki maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

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