Samet Aybaba: Şimdi eleştirme değil, birlik zamanı

Türkiye'de 3-4 kulüp dışında herkesin mali problemi olduğuna dikkati çeken, kendilerinin ise bu konuda biraz rahatladıklarını belirten Aybaba, "İkinci bir sıkıntımız var. Ligin en altındayız. Bazı şanssız maçlar kaybetmişiz. Oyuncuların başarısızlıkta birbirlerinden kopmaları gayet doğal. Birlikte hareket etme özeliklerini kaybetmişler. Hem o anlamda çalışıyoruz hem yönetimle aralarında olan bağı güçlendirmek için çalışıyoruz hem de saha içindeki performanslarını artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

"KÜÇÜK KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"

Şu anda her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Aybaba, "Hemen maç kazanmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Aldığı sonuçlara aldanmayın. Biz kadrolarını irdeliyoruz. Gayet yetenekli, iyi oyuncuları var. Onun için biz işi daha çok ciddiye alıyoruz. Oyuncular, kendi sahasında farklı kaybeden bir takıma karşı hemen rahatlama havasına giriyor. Girmesinler istiyoruz. Küçük küçük değişiklikler yapacağız. Eksik bulduğumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyeceğiz. Bir de duran toplarla ilgili sıkıntılarımız var, bununla ilgili çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçına en hazır şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Artık eleştirme değil, birlikte hareket etme zamanı. Eğer bu takım Süper Lig'de kalsın isteniyorsa, herkesin elini takımın üstüne doğru uzatması lazım. Arkadaşlardan da rica ediyorum, lütfen belli noktalara gelene kadar birlikte hareket edelim. Aralarında sorun varsa, hesaplaşma varsa, bunu da o zamana bırakmak lazım. Seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Maça gelsinler. Oyuncularımızın motivasyonları ve gönülleri biraz kırık. Bu durumu bir an önce halletmemiz lazım. İnşallah iyi oynayıp kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.