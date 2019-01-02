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Samet Aybaba: Skora direkt etki edecek futbolcuya ihtiyacımız var

BURSASPOR HABERLERİ  | 02.01.2019 17:31 | Son Güncelleme

Antalya kampı öncesi konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin ikinci yarısında hem oyun hemde skor olarak taraftarın yüzünü güldürmek istediklerini söyledi. Ara transferle ilgili düşüncelerini belirten Aybaba, "Alacaksak en iyisi olsun yoksa elimizdeki kadroyla devam edelim" dedi.

Samet Aybaba: Skora direkt etki edecek futbolcuya ihtiyacımız var

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te konaklayan yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bursaspor camiasının yeni yılını kutlayıp, 2019'un Bursaspor'un yılı olmasını diledi. Ligin ikinci yarsı için bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Aybaba, "İlk devrenin nasıl geçtiğini anlamadık. Oyun olarak istediğimiz seviye ulaştık ama puansal anlamda mutlu değiliz. Ligin ikinci yarısında hem oyun hem de puan anlamında taraftarlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi.

Transferle ilgili aynı yerde durduğunu da anlatan Samet Aybaba, "Devre bitince başkanımızla oturup konuştuk. Ya en iyisi olsun ya da olmasın. Transferle ilgili yaptığımız çalışmaları yönetime sunduk. Olursa bunlardan olsun. Olmuyorsa da elimizdeki kadroyla devam edelim. Tabii, transfer tahtamızın da açılmış olması gerekiyor. Daha zamanımız var. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmaya başlayalım, gerisi gelir" ifadelerini kullandı.

"Skora direkt etki edecek isme ihtiyacımız var"

Konyaspor'da mutlu olmayan ve gelmek için haber gönderen Fofana'yla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "İyi ama yardımcı oyuncu. Bizim direkt skora etki edecek isme ihtiyacımız var. İsimleri konuşulduğu için söylüyorum. Okaka ve Diouf tarzı. Böyle futbolcular takıma faydalı olur. Söylediğim gibi, alacaksak en iyisini alalım yoksa gerek yok. Hayat devam ediyor. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncular var" dedi.

Öte yandan Kamp için Antalya Belek'te konaklayan yeşil-beyazlı ekip, saat 18:00'de otelde toplanıp saat 20.00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
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