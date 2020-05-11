Samet Güzel: Ronaldo, Carlos ile birlikte Fenerbahçe'ye gelecekti

Fenerbahçe'de yıllar sonra bir transfer itirafı geldi. Sarı lacivertlilerde uzun yıllar boyunca tercüman olarak görev alan Samet Güzel, YouTube'da Çubuklu Analiz programına konuk oldu. Programda David Valansi, Erol Toksoy, Bülent Değerli, Ersin Sezer de yer aldı. (Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz)

Brezilyalı Ronaldo'nun Fenerbahçe ile anlaştığını ve Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör Zico ile görüştüğünü söyleyen Samet Güzel şöyle konuştu;

"RONALDO, CARLOS BİRLİKTE GELMESE İYİ"

"Aziz Yıldırım, Zico'yu yanına çağırıp iki oyuncuyla anlaştım dedi. Zico, 'Kiminle anlaştın?' dedi. 'İki tane Brezilyalı' diye cevap verdi. "Getiriyorum onları" dedi. Zico da, 'Kimleri getiriyorsun?' diye sordu. Aziz Yıldırım, 'Ronaldo ve Roberto Carlos'u ikisini birlikte getiriyorum' diye yanıtladı. Bu arada bildiğimiz fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. Zico da bakarak, "İkisi de inanılmaz topçular başkan ama ikisini birlikte getirmeseniz daha iyi olabilir" dedi. Aziz Yıldırım, 'Neden yani, biri Carlos, biri Ronaldo' diye yanıtladı. Zico, 'Onların ikisi bize bir arada iyi gelmeyebilir' dedi"

Samet Güzel son olarak, "Zico aslında bunu söyleyerek kariyerlerinin artık sonuna geldiler ve partilemeye gelmesinlere getirdi konuyu" sözlerini kullandı

