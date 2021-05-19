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Sami Khedira futbolu bırakıyor

19.05.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'de forma giyen Sami Khedira, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Sami Khedira futbolu bırakıyor

Khedira, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Cumartesi günü Bundesliga'nın son haftasındaki Hoffenheim maçında son kez sahaya çıkacağını belirterek, "Tüm bu özel anları sizlerle yaşama fırsatını yakaladığım için çok gururluyum. Taraftarlar, teknik direktörler, takım arkadaşlarım, ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Tunus kökenli Alman futbolcu, Hertha Berlin'e gelmeden önce Stuttgart (2006-2010), Real Madrid (2010-2015) ve Juventus (2015-2021) kulüplerinde oynadı.

2019'dan itibaren sakatlıkların peşini bırakmadığı 34 yaşındaki Khedira, 77 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşadı.


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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
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