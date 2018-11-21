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Şampiyon atlet Nigel Levine 4 yıl doping cezası aldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı atlet Nigel Levine, dopingli madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezasına çarptırıldı.

Şampiyon atlet Nigel Levine 4 yıl doping cezası aldı

Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Nigel Levine, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı. Büyük Britanya Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, doping testinde yasaklı "clenbuterol" maddesine rastlanan 29 yaşındaki atletin spordan 4 yıl men edildiği belirtildi.

Kariyerinde 4x400 metre takım kategorisinde bir Avrupa ve Avrupa salon şampiyonluğu ile iki dünya ikinciliği bulunan Büyük Britanyalı atlet, geçen şubatta yapılan doping testini geçememesinin ardından geçici olarak men cezası almıştı. Levine, geçen yıl ocak ayında İspanya'da yaptığı motosiklet kazasından beri şampiyonalara katılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Nigel Levine Büyük Britanya Atletizm Federasyonu doping

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben sana şampiyon olamazsın demedim .. Adam olamazsın dedim aslında ..
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