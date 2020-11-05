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Şampiyon Atletler zaferlerini paylaştılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan 171 atletin yarıştığı Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası, Denizli’nin Pamukkale bölgesinde yapıldı.Atletlerin Türkiye Şampiyonluğu için mücadele ettiği yarışlarda Burcu Subatan büyük kadınlar kategorisinde ipi göğüsleyen isim oldu.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan 171 atletin yarıştığı Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası, Denizli’nin Pamukkale bölgesinde yapıldı.
Atletlerin Türkiye Şampiyonluğu için mücadele ettiği yarışlarda Burcu Subatan büyük kadınlar kategorisinde ipi göğüsleyen isim oldu. Geçen yıl krosta Türkiye üçüncüsü olan Burcu, bu yıl şampiyonluğu Yonca Kutluk’un yedi saniye önünde elde etti. Tohm Kayseri Atletizm sporcularımızdan Ayşe Ecer ise genç bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcular şampiyona sonrasında ayaklarının tozuyla İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ettiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri Süleyman Altınoluk ve Zehra Polat Şarvan’ tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Miraç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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