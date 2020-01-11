YURTHABER
  4. Şampiyon binicilerden Taşdelen’e ziyaret

Şampiyon binicilerden Taşdelen’e ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 11.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği Türkiye Kupası Equıfun ve Pony Engel Atlama Yarışmalarında birinciliği elde ederek şampiyonluğa ulaşan Çankaya Binicilik Kulübü Başkanı Sertaç Sevinç, eğitmenler ve sporcularla birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.Kurulduğu 2016 yılından bu yana 4 farklı kategoride Türkiye Kupası Equıfun ve Pony Engel Atlama yarışmalarında dereceler elde eden Çankaya Binicilik Kulübünün çocuk sporcuları başarılarını kazandıkları kupalarla taçlandırdılar.En küçüğü 3 yaşında olan ve bünyesinde yetiştirdiği 200 sporcusuyla kısa zamanda adından söz ettiren Çankaya Binicilik Kulübü kurulduğu günden bu yana antrenmanlarını Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Pony Park’ta yapıyor.

Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği Türkiye Kupası Equıfun ve Pony Engel Atlama Yarışmalarında birinciliği elde ederek şampiyonluğa ulaşan Çankaya Binicilik Kulübü Başkanı Sertaç Sevinç, eğitmenler ve sporcularla birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.
Kurulduğu 2016 yılından bu yana 4 farklı kategoride Türkiye Kupası Equıfun ve Pony Engel Atlama yarışmalarında dereceler elde eden Çankaya Binicilik Kulübünün çocuk sporcuları başarılarını kazandıkları kupalarla taçlandırdılar.
En küçüğü 3 yaşında olan ve bünyesinde yetiştirdiği 200 sporcusuyla kısa zamanda adından söz ettiren Çankaya Binicilik Kulübü kurulduğu günden bu yana antrenmanlarını Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Pony Park’ta yapıyor. Kulüp Başkanı Sertaç Sevinç, kulübe sunduğu imkanlardan dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini sundu.
Çocuk yaşta büyük başarılara imza atan kulüp sporcularını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kulüp adının Çankaya olması beni ayrıca gururlandırdı. Binicilik konusunda yeteneklerini sergileyen çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Umarım başarıları daim olur” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Girişimci kadınlara tablet desteğiGirişimci kadınlara tablet desteği
Yunus Emre Enstitüsü, çocukları geleneksel oyun ve sanatsal etkinliklerle buluşturduYunus Emre Enstitüsü, çocukları geleneksel oyun ve sanatsal etkinliklerle buluşturdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Natura Eczanesi
Cankaya
Mert Eczanesi
Yenimahalle
İmece Eczanesi
Mamak
Dilara Eczanesi
Cankaya
Aysen Eczanesi
Cankaya
Karaşar Eczanesi
Altindag
Ceren Eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.