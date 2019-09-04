SPOR

Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, hayatını kaybetti.

Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da uzun süredir tedavi gören Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti.

Kış'ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt Mezarı'na defnedilecek.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında ise "Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

AW793462_02

811


BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Pemra Özgen ikinci olduPemra Özgen ikinci oldu
Muaythai İl Başkanlığı'ndan 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliğiMuaythai İl Başkanlığı'ndan 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tevfik Kış Türkiye Güreş Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki

Max Kruse, Acun Ilıcalı'ya rakip oldu

Max Kruse, Acun Ilıcalı'ya rakip oldu

Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

Süper Lig'in en değerlisi G.Saray

Süper Lig'in en değerlisi G.Saray

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti

Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Haraç’a Uluslararası davet

Ece Haraç’a Uluslararası davet

Federer'i ABD Açık'ta Dmitrov durdurdu

Federer'i Dmitrov durdurdu

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2018-2019 dönemi faaliyet raporu açıklandı

İşte Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2018-2019 dönemi faaliyet raporu

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KEMPO Şampiyonası nefes kesti

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KEMPO Şampiyonası nefes kesti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na odaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.