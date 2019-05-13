SPOR

Şampiyon hoca Suat Kaya görevinden ayrıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk ipini göğüsleyen Menemenspor’da Teknik Direktör Suat Kaya görevinden ayrıldı.

Şampiyon hoca Suat Kaya görevinden ayrıldı

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor’da şok bir ayrılık yaşandı. 3 sezondur takımın başında yer alan Suat Kaya, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kaya, "Burada güzel izler bıraktığımızı düşünüyorum. Yeni sezonda ben olmayacağım" dedi. Deneyimli teknik adama Spor Toto 1. Lig ve 2. Lig’den birçok teklifin olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
suat kaya Menemenspor

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