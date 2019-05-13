Şampiyon hoca Suat Kaya görevinden ayrıldı

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor’da şok bir ayrılık yaşandı. 3 sezondur takımın başında yer alan Suat Kaya, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kaya, "Burada güzel izler bıraktığımızı düşünüyorum. Yeni sezonda ben olmayacağım" dedi. Deneyimli teknik adama Spor Toto 1. Lig ve 2. Lig’den birçok teklifin olduğu belirtildi.



