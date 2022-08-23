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Şampiyon Ligi grup kura çekimleri ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar ligi 2022-2023 kura çekimleri hangi kanalda?

23.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grup kura çekimleri ve detayları merak konusu oldu. Gözler Şampiyonlar Lig'inde çevrildi. Peki Şampiyonlar Ligi grup kura çekimleri ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2022/23 kura çekimleri hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Şampiyon Ligi grup kura çekimleri ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar ligi 2022-2023 kura çekimleri hangi kanalda?

2022-2023 Şampiyonlar Ligi sezonuna iyi başlamak isteyen büyük takımlar grup aşaması kura çekimlerine odaklanmış durumda. İşte Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi tarihleri ve Şampiyonlar Ligi 2022/23 sezonu hakkında merak edilenler...

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos 2022 Perşembe günü gerçekleşecek. Kura çekimi İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye saati ile 19.00'da yapılacak.

UEFA, kura çekiminden önce 2021/22 sezonunun en iyilerine verilecek ödüllerin sahiplerini açıklayacak.

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.


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