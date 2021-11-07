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Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor

07.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki bir lisenin karatede altın madalya sahibi okul müdürü Murat Kıroğlu, mesaisinden arta kalan zamanlarda yeni sporcular yetiştiriyor - Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kıroğlu: "Antrenörlüğün öğretmenlikle beraber yürümesi çok iyi. Aslında her antrenör bir eğitmendir. Eğitmenlik vasfımız ile antrenörlük birleşince hem iyi bir antrenör hem de iyi bir eğitmen oluyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu, okuldan arta kalan zamanlarda öğrencilere karate öğreterek sporu daha fazla sevdirmeyi çalışıyor.

Adana'da eylül ayında Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kıroğlu (44), Balkan şampiyonu olabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Kıroğlu, okuldaki mesaisinden ve antrenmanlarından arta kalan zamanlarında öğrencilerine karate öğretiyor.

Okulda spor salona dönüştürülen bölümde Kıroğlu, haftada 3 gün şampiyon sporcular yetiştirmek için yaklaşık 20 öğrenciyi çalıştırıyor.

Murat Kıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda başladığı karatede 35 yaşından sonra veteranlar kategorisinde mücadele ettiğini ve birçok Türkiye şampiyonluğu kazandığını söyledi.

Karate ve okul hayatını birlikte başarıyla sürdürdüğünü anlatan Kıroğlu, "22 yıldır eğitim camiasındayım. Bu benim spor yaşantımı çok etkilemedi. 35 yaşından sonra da karatede kata dalında sürekli şampiyonalara katılıyorum ve her şampiyonada kürsüde yer aldığım için mutluyum." dedi.

Kıroğlu, Adana'da son katıldığı şampiyonanın oldukça zorlu geçtiğini ifade etti.

Karşılaşmaların çok çekişmeli geçtiğini anlatan Kıroğlu, "Maçlar sonunda Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah Balkan Şampiyonası'nda milli sporcu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Okuldan sonra da yeni sporcular yetiştiriyoruz. Antrenörlüğün öğretmenlikle beraber yürümesi çok iyi. Aslında her antrenör bir eğitmendir. Eğitmenlik vasfımız ile antrenörlük birleşince hem iyi bir antrenör hem de iyi bir eğitmen oluyoruz." diye konuştu.

Kıroğlu, milli takıma başarılı sporcular kazandırmak için çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başka illerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alan sporcular yetiştirdim. Onlar da benim gibi farklı illerde öğretmenlik ve antrenörlük yapıyor. Gençlere faydalı olabilmek ve başarılı sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Veliler çocukları spor yapınca eğitimlerinden uzaklaştığını düşünebiliyor ama bu yanlış. Öğrencilerin herhangi bir spor dalıyla uğraşmaları onların hayata daha kolay hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Ben yenmek, yenilmek, mücadele etmek ve sabır gibi şeyleri karate ile öğrendim. Sporla öğrencilerin dikkatlerini toplamaları ve başarılı olmaları mümkün. Aileler çocuklarını spora yönlendirmekten çekinmesin."

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