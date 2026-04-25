SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Şampiyon olduklarını sanıp sahaya girdiler! 90+13'te tarihi dram

İngiltere 5. Ligi'ndeki tarihi şampiyonluk maçında yıllarca unutulmayacak bir olay yaşandı. 90+5'te attıkları gol sonrası şampiyon olduklarını sanan taraftarlar sahaya daldı ama 90+13'te gelen golle yıkıldı.

Emre Şen

İngiltere'de dünya futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. İngiltere 5. Ligi'nde sezonun son haftasında 105 puanlı Rochdale ile 107 puanlı lider York City, şampiyonluk ve bir üst lige çıkma mücadelesi için Crown Oil Arena'da karşı karşıya geldi.

90+5'TE GELEN GOL SONRASI TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Ev sahibi Rochdale, aradığı o tarihi golü 90+5. dakikada Emmanuel Dieseruvwe ile buldu. Taraftarlar şampiyon olmuşcasına sahaya inerek kısa süreli bir kutlama yaptı.

90+13'TE FUTBOL TARİHİNE GEÇEN DRAM

Yedikleri gol sonrası santrayla oyuna başlayan York City, 90+13'te dramatik bir şekilde skoru 1-1'e getirdi. Tribünlerde oluşan ölüm sessizliğe sonrası puanını 108'e yükselten York City mucizevi bir şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige çıkarken, 106 puanda kalan Rochdale ise 90+5'te dokunduğu şampiyonluk kupasına 90+13'te gözyaşlarıyla veda etti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.