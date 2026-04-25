Şampiyon olduklarını sanıp sahaya girdiler! 90+13'te tarihi dram

İngiltere'de dünya futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. İngiltere 5. Ligi'nde sezonun son haftasında 105 puanlı Rochdale ile 107 puanlı lider York City, şampiyonluk ve bir üst lige çıkma mücadelesi için Crown Oil Arena'da karşı karşıya geldi.

90+5'TE GELEN GOL SONRASI TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Ev sahibi Rochdale, aradığı o tarihi golü 90+5. dakikada Emmanuel Dieseruvwe ile buldu. Taraftarlar şampiyon olmuşcasına sahaya inerek kısa süreli bir kutlama yaptı.

90+13'TE FUTBOL TARİHİNE GEÇEN DRAM

Yedikleri gol sonrası santrayla oyuna başlayan York City, 90+13'te dramatik bir şekilde skoru 1-1'e getirdi. Tribünlerde oluşan ölüm sessizliğe sonrası puanını 108'e yükselten York City mucizevi bir şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige çıkarken, 106 puanda kalan Rochdale ise 90+5'te dokunduğu şampiyonluk kupasına 90+13'te gözyaşlarıyla veda etti.