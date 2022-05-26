YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde

Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde

26.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erbil Spor Kulübü'nün 23 yaşındaki antrenörü Figen Yıldırım: - "Sporcularımızın en üst noktaya gelebilmesi için hedefler koyuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

YALÇIN ÇELEN - Isparta'da yaşayan 23 yaşındaki Türkiye karate şampiyonu ve milli sporcu Figen Yıldırım, 6 yaşında karate sporuna başladığı salonda, yeni şampiyonlar yetiştirmek için ter döküyor.

Ailesinin teşvik etmesiyle karate sporuna başlayan Yıldırım, 2005'ten 2009'a kadar sıkı çalışarak il ve bölgede çeşitli dereceler elde etmeyi başardı.

Bursa'da 2009’da düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası 25 kilo bayan kumite kategorisinde ikincilik elde eden Yıldırım, Aydın'da 2016'da düzenlenen Türkiye Ümit Genç 21 yaş Altı Karate Şampiyonası'nda da Türkiye şampiyonu olurken, aynı yıl okullar arası düzenlenen lise şampiyonasında da birinciliği elde etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra antrenörlüğe başlayan Yıldırım, bir yandan profesyonel olarak spor hayatını sürdürürken, bir yandan da Erbil Spor Kulübü bünyesinde yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor.

Karate tutkunu 8 öğrencisine deneyimlerini aktaran genç antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu başarılarının ardından yine 2016'da Trabzon'da düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları'na katıldığını söyledi.

Finalde Brezilyalı rakibini yenilerek olimpiyat ikincisi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Karate kariyerimdeki en iyi dereceyi bu şekilde elde etmiş oldum. Daha sonra devam ettim karateye, mezun olduktan sonra 2022'de antrenörlük belgemi aldım. Şu an 3. kademe kıdemli antrenör olarak Erbil Spor Kulübünde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyorum." dedi.

- "Şu an yeni bir oluşum içerisindeyiz"

Amacının karateye yeni başlayan sporcuları başarıya ulaştırmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Burada amacımız yeni başlayan sporcuları başarıya, hedefledikleri noktalara ulaştırmak ve onlara destek olmak. Bu düşüncelerle antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Şu an yeni bir oluşum içerisindeyiz. Bedensel ve zihinsel olarak gelişimlerini sağlıyoruz. Sporculuk kariyerim boyunca almış olduğum başarılar konusundaki deneyimleri sporcularıma da aktarmak istiyorum. Sporcularımızın en üst noktaya gelebilmesi için hedefler koyuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kulüpten de nice Türkiye, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Karateye bir yıl önce başlayan 8 yaşındaki Eylül Ayla Balıkçı, Figen Yıldırım'ın antrenörlüğünde kendisini yetiştirerek şampiyon olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Sporculardan Tuğçe Duymuş da Isparta'ya okumak için geldiğini, hedefinin şampiyonluklar olduğunu söyledi.

Erbil Spor Kulübü Başkanı Yaşar Erbil ise Isparta'da genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için gayret ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Bitlis Valiliği, HDP milletvekilinin iddiasını yalanladı:Bitlis Valiliği, HDP milletvekilinin iddiasını yalanladı:
Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:16
Yatsı
21:51
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.