Messi'den sevgilerle! Geceye yine damga vurdu

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Çarşamba günü)

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Çarşamba günü)

1 / 12 A Grubu'nda Atletico Madrid sahasında Club Brugge'ü Griezmann (2) ve Koke'nin golleriyle 3-1 yendi.

2 / 12 Grubun diğer maçında ise Borussia Dortmund evinde Monaco'yu Larsen, Alcacer ve Reus ile 3-0 mağlup etti.

3 / 12 Bu sonuçların ardından Atletico Madrid ile Borussia Dortmund 6'şar puanla ilk iki sırada yer alırken, puansız Monaco ve Club Brugge ise üç ve dördüncü sırada kaldılar.

4 / 12 B Grubu'nda ise Inter deplasmanda PSV Eindhoven'i Nainggolan ve Icardi'nin sayılarıyla 2-1 mağlup etti.

5 / 12 Grubun diğer maçında Barcelona deplasmanda Tottenham'ı Messi (2), Coutinho ve Rakitic'in golleriyle 4-2 yendi.

6 / 12 Bu sonuçların ardından Barcelona ve Inter 6'şar puanla ilk iki sırada yer alırken, puansız Tottenham ve PSV üç ve dördüncü sırada kaldılar.

7 / 12 C Grubu'nda PSG sahasında Kızılyıldız'ı 6-1 ile geçerken, goller Neymar (3), Cavani, Mbappe ve Di Maria'dan geldi.

8 / 12 Grubun diğer karşılaşmasında ise Napoli evinde Liverpool'u Insigne ile devirdi.

9 / 12 Bu sonuçların ardından Napoli 4 puanla lider, Liverpool ve PSG 3'er puanla ikinci ve üçüncü, Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada yer aldı.

10 / 12 Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda ise Schalke 04 deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı McKennie ile 1-0 yendi.

11 / 12 Galatasaray ise Porto'ya deplasmanda Marega'nın golüyle boyun eğdi.