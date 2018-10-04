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Messi'den sevgilerle! Geceye yine damga vurdu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 04.10.2018 00:16 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. Galatasaray, Porto'ya mağlup olurken, Lionel Messi geceye damgasını vurdu. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarından tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Çarşamba günü)

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Çarşamba günü)

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A Grubu'nda Atletico Madrid sahasında Club Brugge'ü Griezmann (2) ve Koke'nin golleriyle 3-1 yendi.

A Grubu'nda Atletico Madrid sahasında Club Brugge'ü Griezmann (2) ve Koke'nin golleriyle 3-1 yendi.
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Grubun diğer maçında ise Borussia Dortmund evinde Monaco'yu Larsen, Alcacer ve Reus ile 3-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise Borussia Dortmund evinde Monaco'yu Larsen, Alcacer ve Reus ile 3-0 mağlup etti.
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Bu sonuçların ardından Atletico Madrid ile Borussia Dortmund 6'şar puanla ilk iki sırada yer alırken, puansız Monaco ve Club Brugge ise üç ve dördüncü sırada kaldılar.

Bu sonuçların ardından Atletico Madrid ile Borussia Dortmund 6'şar puanla ilk iki sırada yer alırken, puansız Monaco ve Club Brugge ise üç ve dördüncü sırada kaldılar.
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B Grubu'nda ise Inter deplasmanda PSV Eindhoven'i Nainggolan ve Icardi'nin sayılarıyla 2-1 mağlup etti.

B Grubu'nda ise Inter deplasmanda PSV Eindhoven'i Nainggolan ve Icardi'nin sayılarıyla 2-1 mağlup etti.
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Grubun diğer maçında Barcelona deplasmanda Tottenham'ı Messi (2), Coutinho ve Rakitic'in golleriyle 4-2 yendi.

Grubun diğer maçında Barcelona deplasmanda Tottenham'ı Messi (2), Coutinho ve Rakitic'in golleriyle 4-2 yendi.
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Bu sonuçların ardından Barcelona ve Inter 6'şar puanla ilk iki sırada yer alırken, puansız Tottenham ve PSV üç ve dördüncü sırada kaldılar.

Bu sonuçların ardından Barcelona ve Inter 6'şar puanla ilk iki sırada yer alırken, puansız Tottenham ve PSV üç ve dördüncü sırada kaldılar.
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C Grubu'nda PSG sahasında Kızılyıldız'ı 6-1 ile geçerken, goller Neymar (3), Cavani, Mbappe ve Di Maria'dan geldi.

C Grubu'nda PSG sahasında Kızılyıldız'ı 6-1 ile geçerken, goller Neymar (3), Cavani, Mbappe ve Di Maria'dan geldi.
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Grubun diğer karşılaşmasında ise Napoli evinde Liverpool'u Insigne ile devirdi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Napoli evinde Liverpool'u Insigne ile devirdi.
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Bu sonuçların ardından Napoli 4 puanla lider, Liverpool ve PSG 3'er puanla ikinci ve üçüncü, Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından Napoli 4 puanla lider, Liverpool ve PSG 3'er puanla ikinci ve üçüncü, Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada yer aldı.
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Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda ise Schalke 04 deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı McKennie ile 1-0 yendi.

Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda ise Schalke 04 deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı McKennie ile 1-0 yendi.
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Galatasaray ise Porto'ya deplasmanda Marega'nın golüyle boyun eğdi.

Galatasaray ise Porto'ya deplasmanda Marega'nın golüyle boyun eğdi.
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Bu sonuçların ardından Schalke ve Porto 4'er puanla ilk iki sırayı paylaşırken, Galatasaray 3 puanla üçüncü, puansız Lokomotiv Moskova ise son sırada kaldı.

Bu sonuçların ardından Schalke ve Porto 4'er puanla ilk iki sırayı paylaşırken, Galatasaray 3 puanla üçüncü, puansız Lokomotiv Moskova ise son sırada kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları barcelona

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