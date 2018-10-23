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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2018 21:58 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçları başladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Roma'nın CSKA Moskova'yı konuk ettiği mücadelede ağları havalandırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanırken Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, golünü atmayı başardı.

Roma'nın CSKA Moskova'yı konuk ettiği maçın 50. dakikasında sahneye çıkan Cengiz Ünder, takımının 3. golünü kaydetti.

Dzeko'nun pasında topla buluşan Cengiz Ünder, düzgün bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı.

Roma mücadeleyi 3-0 kazandı.

BAYERN YUNANİSTAN'DA COŞTU

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, AEK-Bayern Münih ve Young Boys-Valencia maçlarıyla başladı.

E Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih, Yunanistan'da konuk olduğu AEK karşısında 2-0 galip geldi. Bayern Münih'in gollerini 61. dakikada Javi Martinez ve 63. dakikada Robert Lewandowski attı. Münih ekibinin 7 puana ulaştığı grupta, AEK henüz puan elde edemedi.

Günün diğer maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile İspanya ekibi Valencia 1-1 berabere kaldı. Valencia'nın golünü 26. dakikada Michy Batshuayi, ev sahibi Young Boys'un golünü 55. dakikada penaltıdan Guillaume Hoarau kaydetti. Bu sonucun ardından H Grubu'nda Valencia 2, Young Boys bir puana çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları şöyle:

E GRUBU MAÇ SONUÇLARI

AEK (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 0-2

Ajax (Hollanda)-Benfica (Portekiz): 1-0

F GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Manchester City (İngiltere): 0-3

Hoffenheim (Almanya)-Olympique Lyon (Fransa): 3-3

G GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Roma (İtalya)-CSKA Moskova (Rusya): 3-0

Real Madrid (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1

H GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Manchester United (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-1

Young Boys (İsviçre)-Valencia (İspanya): 1-1

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih aek young boys Valencia Şampiyonlar Ligi roma Cengiz Ünder

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Almanlar’ın eline sağlık. Yunanlar en dibi görmeli.
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