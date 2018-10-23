Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanırken Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, golünü atmayı başardı.

Roma'nın CSKA Moskova'yı konuk ettiği maçın 50. dakikasında sahneye çıkan Cengiz Ünder, takımının 3. golünü kaydetti.

Dzeko'nun pasında topla buluşan Cengiz Ünder, düzgün bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı.

Roma mücadeleyi 3-0 kazandı.

BAYERN YUNANİSTAN'DA COŞTU

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, AEK-Bayern Münih ve Young Boys-Valencia maçlarıyla başladı.

E Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih, Yunanistan'da konuk olduğu AEK karşısında 2-0 galip geldi. Bayern Münih'in gollerini 61. dakikada Javi Martinez ve 63. dakikada Robert Lewandowski attı. Münih ekibinin 7 puana ulaştığı grupta, AEK henüz puan elde edemedi.

Günün diğer maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile İspanya ekibi Valencia 1-1 berabere kaldı. Valencia'nın golünü 26. dakikada Michy Batshuayi, ev sahibi Young Boys'un golünü 55. dakikada penaltıdan Guillaume Hoarau kaydetti. Bu sonucun ardından H Grubu'nda Valencia 2, Young Boys bir puana çıktı.