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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye maç öncesi müjde!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'ye mücadele öncesi müjdeli bir haber geldi. Hollanda ekibinde sol bek Gijs Smal, sarı-lacivertliler karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye maç öncesi müjde!
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi müjdeli bir haber geldi.

FORMA GİYEMEYECEK

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe ye maç öncesi müjde! 1

Feyenoord'un 27 yaşındaki Hollandalı sol beki Gijs Smal, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie, sakatlıklarla ilgili, "Evet, çözmemiz gereken bir bulmaca var. Gijs için Fenerbahçe maçı çok erken. Yine de sorun değil. Kadrodan memnunum, birkaç problem olsa da." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında çarşamba günü Feyenoord deplasmanına çıkacak.

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