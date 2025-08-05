Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye maç öncesi müjde!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi müjdeli bir haber geldi.

FORMA GİYEMEYECEK

Feyenoord'un 27 yaşındaki Hollandalı sol beki Gijs Smal, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie, sakatlıklarla ilgili, "Evet, çözmemiz gereken bir bulmaca var. Gijs için Fenerbahçe maçı çok erken. Yine de sorun değil. Kadrodan memnunum, birkaç problem olsa da." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında çarşamba günü Feyenoord deplasmanına çıkacak.