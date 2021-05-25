Şampiyonlar Ligi - Başakşehir, İngiliz Devi Manchester United'ı 2-1 yendi

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini, İngiliz devi Manchester United-'ı 2-1 yenerek aldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Maça güçlü rakibi karşısında hızlı başlayan Başakşehir 13. dakikada Demba Ba'nın golüyle öne geçti. 40. dakikada da Erin Visca farkı 2'ye çıkarttı. Manchester United 3 dakika sonra Martial ile karşılık verdi ve Medipol Başakşehir ilk yarıyı 2-1 kapatı.

İkinci devrede karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca, Medipol Başakşehir ilk 3 puanını aldı.

