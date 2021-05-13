Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını ve Manchester City - Chelsea maçının Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Ayrıca Portekiz'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline toplamda 6000 taraftarın da alınacağını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum" dedi.

