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Şampiyonlar Ligi gala gecesi programını sunan Engin Kehale kimdir?

12.06.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010-2018 yılları arasında Lig TV’de Futbol Analisti olarak, 2020 yılından günümüze kadar S Sport, Exxen ve TV 8,5 kanallarında önce Premier League sonrasında da La Liga, Serie A, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları için yorumculuk yapan Engin Kehale, değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi gala gecesi programını sunan Engin Kehale kimdir?

Futbol endüstrisi günden güne değişirken, spor programları da bu değişime ayak uyduruyor. Spor yorumcuları da değerlendirmeleriyle sosyal medyada dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Engin Kehale olarak öne çıkıyor.

Engin Kehale Kimdir?

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1982 yılında doğan Halit Engin KEHALE, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğiti- mini Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Barcelona’da EADA Business School’da Uluslararası Pazarlama alanında tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 2006 yılın- da Pfizer’da Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2009 – 2010 yılları arasında Türkiye Futbol Federa- syonu’nda Genel Sekreterlik Ofisi Proje ve Süreçler Sorumlusu olarak çalışmış olup UEFA’nın “Only a Game?” projesinde Liderlik görevini üstlenmiştir. 2011 – 2014 yılları arasında Eurosia Sports’da Etkinlik Yönetimi ve İletişim Direktörü olarak çalıştığı dönemde Extreme Sailing Series İstanbul, Mersin Akdeniz Oyunları Danışmanlığı ve Türk Havayolları Spor Sponsorluğu gibi sporun çeşitli organizasyonlarında direktör olarak görev üstlenmiştir. 2015 – 2018 yılları arasında Ideas Sportainment Agency’de Pazarla- ma Direktörü olarak görev aldığı süreç boyunca Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türkiye’nin önde gelen spor kulüpleriyle sektöründe lider markalar arasında çeşitli iş ortaklıkları gerçekleştirmiştir. Bunun yanında, Metlife ve Leaseplan markalarının Türkiye Basketbol Lig ana spon- sorlukları yönetim sürecini üstlenmiştir. 2018 yılından bu yana Mackolik’te Genel Müdür Yardımcısı olarak İçerik & Ürün, İş Geliştirme bölümlerinin yönetimini sağlamaktadır. 2010-2018 yılları arasında Lig TV’de Futbol Analisti olarak yorumculuk, 2019-2022 yılları arasında D Smart’ta La Liga Futbol Analisti görevlerini üstlenmiştir. 2020 yılından günümüze kadar S Sport, Exxen ve TV 8,5 kanallarında önce Premier League sonrasında da La Liga, Serie A, Champions League ve Europa League maçları için yorumculuk yapmaktadır. 2022 yazından itibaren yorumculuk kariyerine Tivibu'da Bundesliga, FA Cup ve Copa Del Rey yorumculuğu eklenmiştir. Ayrıca Hürriyet Gazetesi’nde spor yazıları yazmaktadır.

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