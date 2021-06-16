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Şampiyonlar Ligi: Galatasaray PSV Eindhoven'la eşleşti, ilk maç Hollanda'da

16.06.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu kuraları bugün çekildi. Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. İlk maç Hollanda'da 20 veya 21 Temmuz'da, ikinci maç ise 27 veya 28 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray PSV Eindhoven'la eşleşti, ilk maç Hollanda'da

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu kuraları bugün çekildi. Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

İlk maç Hollanda'da 20 veya 21 Temmuz'da, ikinci maç ise 27 veya 28 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için bu turun ardından üçüncü ön elemeyi ve ardından play-off turunu geçmesi gerekiyor.

Galatasaray ikinci ön eleme turunda elenirse, Avrupa Ligi'nin play off turu öncesi son elemesi olan üçüncü öne eleme turuna gidecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuna turuna ligdeki sıralamasına göre katılan altı takımdan biriydi.

Süper Lig'i Beşiktaş'ın arkasında averaj farkıyla ikinci sırada bitiren Galatasaray, ön elemeye katılma hakkı kazanmıştı.

26 takımın yer aldığı ikinci eleme turunda İskoçya'dan Celtic Danimarka'dan Midtjylland ile eşleşti.

Avusturya'dan Rapid Wien'in rakibi isev Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag oldu.

Sivasspor'un bu yıl ilk kez oynanacak Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi de bugün belli olacak.

Kura Türkiye saatiyle 14.30'da çekilecek.

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