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Şampiyonlar Ligi Kupası 18 yıl sonra İstanbul'da!

27.04.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 18 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacak. 10 Haziran tarihinde oynanacak final karşılaşması sonrasında kazanan takıma verilecek kupa bugünden itibaren İstanbul'da sergilenmeye başladı.

Şampiyonlar Ligi Kupası 18 yıl sonra İstanbul'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Final karşılaşması öncesinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası İstanbul'a getirildi. Şampiyonlar Ligi kupası, yarın akşam saatlerine kadar İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde sporseverlerin ziyaretine açık olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde kazanan takıma verilecek kupa 7.5 kilo ağırlığında, 73.5 santimetre uzunluğunda ve gümüş renginde. Devlerin kupası toplamda 68'inci kez, İstanbul'da ise 2'nci kez havaya kalkacak.

İSTANBUL'A HANGİ TAKIMLAR GELECEK?

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı final öncesinde yarı final mücadeleleri Mayıs ayının ikinci haftasında başlayacak. Yarı finallerin ilk maçında Real Madrid 9 Mayıs Salı günü sahasında Manchester City'i konuk edecek. Öte yandan 2004-2005 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool'a mağlup olan Milan 10 Mayıs Çarşamba günü Inter'in konuğu olacak. Yarı finallerin ikinci maçları ise 16, 17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler nedeniyle bir İtalyan takımının yine İstanbul'daki finale gelmesi kesin.

18 YIL SONRA YENİDEN

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 18 yıl sonra final maçına ev sahipliği yapacak. 2004-2005 sezonunda Liverpool ile Milan arasında oynanan final müsabakasına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020-21 sezonunda yine ev sahibi olmuştu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle final İstanbul'dan alınmış ve Porto'ya verilmişti.

ASLI ÖNDER: UEFA ŞAMPİYONAR LİGİ VE UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DESTEKLEMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder; "Pepsi olarak Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni desteklemenin gururunu yaşıyoruz. Futbolseverlere bugünden itibaren yarın saat 21:00'e kadar İstanbul'da sergilenecek olan Şampiyonlar Ligi kupasını yakından görme şansı sunabildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

SEREN ÇANKIRI: ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI'NI İSTANBUL'DA AĞIRLAMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ

Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı ise; "UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Resmi Sponsorları olan Pepsi ve Ruffles markalarımız adına ikonik UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını İstanbul'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye'de uzun yıllardır futbolu destekliyoruz ve 10 Haziran'da kazanan takımın kaptanının kaldıracağı bu gümüş kupayı burada görmek bizim için gerçek bir onur. Ruffles'ın futbola desteği kapsamında ülkemizde futbolda çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak için 'Kızlar Sahada' adlı sosyal girişimle iş birliği yaparak Türkiye'de kadın futbolunun gelişmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunuyoruz" dedi.

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