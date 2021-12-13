Şampiyonlar Ligi kuraları neden tekrarlanacak? İşte son 16 turu için yapılan kura çekiminde yaşananlar

Millîlerimiz; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın da formasını giydiği Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi esnasında hata yapıldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını duyurdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI NEDEN TEKRARLANACAK?

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklenince, İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi.

Kura torbası tekrardan karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu. Ardından Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına neden oldu.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

HANGİ TAKIMLAR SERİ BAŞI OLDU?

SERİ BAŞI: Liverpool, M.City, Real Madrid, Ajax, Manchester United, Bayern Munih, Juventus, Lille

SERİ BAŞI OLMAYAN: A.Madrid, PSG, Inter, Sporting, Villarreal, Benfica, Chelsea, Salzburg



