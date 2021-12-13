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Şampiyonlar Ligi kuraları neden tekrarlanacak? İşte son 16 turu için yapılan kura çekiminde yaşananlar

13.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu için kura çekimi tamamlandı. Messili PSG ile Ronaldolu ManU, son 16 turunda eşleşti. Saat 14:00’te başlayan Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin ardından yapılan hata, kura tekrarına neden oldu.

Şampiyonlar Ligi kuraları neden tekrarlanacak? İşte son 16 turu için yapılan kura çekiminde yaşananlar

Millîlerimiz; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın da formasını giydiği Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi esnasında hata yapıldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını duyurdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI NEDEN TEKRARLANACAK?

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklenince, İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi.

Kura torbası tekrardan karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu. Ardından Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına neden oldu.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

HANGİ TAKIMLAR SERİ BAŞI OLDU?

SERİ BAŞI: Liverpool, M.City, Real Madrid, Ajax, Manchester United, Bayern Munih, Juventus, Lille

SERİ BAŞI OLMAYAN: A.Madrid, PSG, Inter, Sporting, Villarreal, Benfica, Chelsea, Salzburg

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