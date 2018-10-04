Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: 2. hafta toplu sonuçları, Şampiyonlar Ligi puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Porto deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Schalke'nin de Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0 galip gelmesi ile sarı-kırmızılı takım 3. sıraya düştü. Gecenin en farklı sonucunu PSG aldı. Fransız ekibi, Neymar'ın hat-trick yaptığı maçta Kızılyıldız'ı 6-1 yenmeyi başardı. Barcelona, zorlu Tottenham deplasmanından 4-2 galip gelmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi maç özetleri izleme linki haberimizde. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu ve 2. haftanın toplu sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti. D grubunun diğer maçında Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmeyi başardı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti. Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.
İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda Lionel Messi, Tottenham'ın gollerini 52. dakikada Harry Kane, 66. dakikada Erik Lamela buldu. Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.
A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
2 Ekim Salı
AEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz): 2-3
Bayern Münih (Almanya)-Ajax (Hollanda): 1-1
Olympique Lyon (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2
Hoffenheim (Almanya)-Manchester City (İngiltere): 1-2
CSKA Moskova (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 1-0
Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0
Manchester United (İngiltere)-Valencia (İspanya): 0-0
Juventus (İtalya)-Young Boys (İsviçre): 3-0
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3 Ekim Çarşamba:
Paris Saint-Germain 6-1 Kızılyıldız
Lokomotiv Moskova 0-1 Schalke 04
Borussia Dortmund 3-0 Monaco
Atletico Madrid 3-1 Club Brugge
PSV 1-2 Inter
Tottenham 2-4 Barcelona
Napoli 1-0 Liverpool
Porto 1-0 Galatasaray
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