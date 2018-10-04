Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: 2. hafta toplu sonuçları, Şampiyonlar Ligi puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Porto deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Schalke'nin de Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0 galip gelmesi ile sarı-kırmızılı takım 3. sıraya düştü. Gecenin en farklı sonucunu PSG aldı. Fransız ekibi, Neymar'ın hat-trick yaptığı maçta Kızılyıldız'ı 6-1 yenmeyi başardı. Barcelona, zorlu Tottenham deplasmanından 4-2 galip gelmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi maç özetleri izleme linki haberimizde. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu ve 2. haftanın toplu sonuçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti. D grubunun diğer maçında Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmeyi başardı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti. Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.