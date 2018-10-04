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Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: 2. hafta toplu sonuçları, Şampiyonlar Ligi puan durumu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 04.10.2018 07:12 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi gruplardaki 2. hafta maçları dün akşam oynanan sekiz karşılaşma ile tamamlandı. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Porto deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Gruptaki diğer maçta Schalke, konuk olduğu Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi. Neymar'ın hat-trick yaptığı maçta PSG, Kızılyıldız'ı 6-1 yenerek gecenin en farklı sonucunu aldı. Barcelona, Tottenham deplasmanında 4-2 galip geldi. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri son puan durumu ve 2. haftanın toplu maç sonuçları...

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: 2. hafta toplu sonuçları, Şampiyonlar Ligi puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Porto deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Schalke'nin de Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0 galip gelmesi ile sarı-kırmızılı takım 3. sıraya düştü. Gecenin en farklı sonucunu PSG aldı. Fransız ekibi, Neymar'ın hat-trick yaptığı maçta Kızılyıldız'ı 6-1 yenmeyi başardı. Barcelona, zorlu Tottenham deplasmanından 4-2 galip gelmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi maç özetleri izleme linki haberimizde. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu ve 2. haftanın toplu sonuçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti. D grubunun diğer maçında Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmeyi başardı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti. Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda Lionel Messi, Tottenham'ın gollerini 52. dakikada Harry Kane, 66. dakikada Erik Lamela buldu. Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLA

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

2 Ekim Salı

AEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz): 2-3
Bayern Münih (Almanya)-Ajax (Hollanda): 1-1
Olympique Lyon (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2
Hoffenheim (Almanya)-Manchester City (İngiltere): 1-2
CSKA Moskova (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 1-0
Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0
Manchester United (İngiltere)-Valencia (İspanya): 0-0
Juventus (İtalya)-Young Boys (İsviçre): 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

3 Ekim Çarşamba:

Paris Saint-Germain 6-1 Kızılyıldız
Lokomotiv Moskova 0-1 Schalke 04
Borussia Dortmund 3-0 Monaco
Atletico Madrid 3-1 Club Brugge
PSV 1-2 Inter
Tottenham 2-4 Barcelona
Napoli 1-0 Liverpool
Porto 1-0 Galatasaray

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