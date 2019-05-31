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1,7 milyar Euro'luk final

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.05.2019 13:29 | Son Güncelleme

Finalde karşılaşacak Tottenham ile Liverpool kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.

1,7 milyar Euro'luk final

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu. Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Tottenham liverpool

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