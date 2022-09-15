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Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta nefes kesti! PSG'ye eski Kayserisporlu Chery'nin çabası yetmedi

15.09.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 9 maçla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta nefes kesti! PSG'ye eski Kayserisporlu Chery'nin çabası yetmedi

Gecenin önemli karşılaşmasında Manchester City sahasında milli futbolcu Salih Özcan'ın da formasını giydiği Borussia Dortmund’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 80’inci dakikada Stones ve 84’üncü dakikada Haaland kaydetti. Dortmund'un karşılaşmadaki tek golü ise 56’ncı dakikada Bellingham’dan geldi.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Salih Özcan, 88 dakika sahada kaldı.

PSG SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ise Maccabi Haifa deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip, 24’üncü dakikada eski Kayserisporlu Chery’nin golüyle öne geçti. PSG; 37’nci dakikada Messi, 69’uncu dakikada Mbappe ve 88’inci dakikada Neymar’ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle:

Rangers - Napoli: 0-3
Milan - Dinamo Zagreb: 3-1
Chelsea - Salzburg: 1-1
Shakhtar Donetsk - Celtic: 1-1
Real Madrid - RB Leipzig: 2-0
Kopenhag - Sevilla: 0-0
Juventus - Benfica: 1-2

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