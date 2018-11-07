SPOR

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 07.11.2018 22:57 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları devam ediyor. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, deplasmanda CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup ederken, Valencia Young Boys'u sahasında 3-1'le geçti. CSKA Moskova - Roma maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, karşılaşmaya damga vurdu.

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda CSKA Moskova ile Roma, Rusya'da karşı karşıya geldi. Roma, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta deplasmanda CSKA'yı 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kostas Manolas ve 59'da Lorenzo Pellegrini kaydetti. CSKA Moskova'nın tek sayısı ise 50. dakikada Sigurdsson'dan geldi.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN KIRMIZI KART

CSKA Moskova'da 56. dakikada Magnusson, hakem Cüneyt Çakır tarafından gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Roma'nın attığı 2. golde ise CSKA Moskovalı oyuncular ofsayt itirazlarında bulundu ancak Cüneyt Çakır gol kararı verdi.

CENGİZ ÜNDER, 70'DE GİRDİ

Roma'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Roma, puanını 9'a yükseltirken CSKA Moskova, 4 puanda kaldı. Roma, gruplarda bitime iki hafta kala rakibine 5 puan fark atarken son 16 kapısını sonuna kadar araladı.

G Grubu'nda Roma, 5. hafta maçında sahasında Real Madrid'i konuk edecek. CSKA Moskova ise sahasında Viktoria Plzen'i ağırlayacak.

VALENCIA NİHAYET

Diğer mücadelede ise İspanyol ekibi Valencia, sahasında İsviçre'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.

İlk galibiyetini alan Valencia, 5 puana yükseldi. Young Boys ise 1 puanla son sırada kaldı.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladıŞampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı
Domenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değilDomenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi roma cska moskova Cengiz Ünder cüneyt çakır

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Vitor Pereira tarih yazdı! Müthiş başarı

Vitor Pereira tarih yazdı! Müthiş başarı

Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı

Anelka geri döndü! Yeni görevi şaşırttı

Anelka geri döndü! Yeni görevi şaşırttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

Domenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değil

Domenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değil

CSKA Moskova - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek

CSKA Moskova - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.