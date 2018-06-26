Şampiyonlar Ligi'nde alkollü içkilerin satışına izin verildi!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili önemli bir değişikliğe imza atıldı. UEFA Güvenlik Yönetmeliği’nin 36. maddesi güncellendi ve böylece statlarda alkol tüketiminin önü açıldı.
Bu sezondan itibaren geçerli
Yapılan değişiklik uyarınca UEFA, bu sezondan geçerli olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda alkollü içkilerin kullanılmasına izin verdi. İlgili yönetmelik uyarınca bugüne değin, Avrupa’nın bir ve iki numaralı kupasında alkol satışı yasaktı.
Ülke kanunları ölçüsünde satış
‘Bu karar adalet getirdi’
Avrupa Futbol Taraftarları birliği, UEFA’nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. CEO Ronan Evain yaptığı açıklamada “Rugby gibi diğer sporlardaki uygulamalarla karşılaştırıldığında futbol taraftarları bugüne kadar kendilerini ayrımcılığa uğruyor gibi hissediyorlardı. Ayrıca futbol maçlarında VIP alanlarda alkol içilirken normal tribünde içilmemesi sınıfsal bir ayrım içeriyordu”.
FIFA Dünya Kupası’nda serbestti
Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve bir FIFA organizasyonu olan Dünya Kupası’nda statlarda alkollü içecek tüketmek serbestti. Tribünlerde hemen her ülkeden futbolsever ellerinde bira bardaklarıyla kameralara yansımaktaydı.
(Milliyet)
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