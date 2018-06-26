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Şampiyonlar Ligi'nde alkollü içkilerin satışına izin verildi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren alkollü içkilerin satışı serbest olacak. UEFA aldığı kararda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde alkollü içkilerin satışına izin verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde alkollü içkilerin satışına izin verildi!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili önemli bir değişikliğe imza atıldı. UEFA Güvenlik Yönetmeliği’nin 36. maddesi güncellendi ve böylece statlarda alkol tüketiminin önü açıldı.

Bu sezondan itibaren geçerli

Yapılan değişiklik uyarınca UEFA, bu sezondan geçerli olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda alkollü içkilerin kullanılmasına izin verdi. İlgili yönetmelik uyarınca bugüne değin, Avrupa’nın bir ve iki numaralı kupasında alkol satışı yasaktı.

Ülke kanunları ölçüsünde satış

    1. maddenin düzeltilmiş halinde şu ifadeler yer aldı: “Maç organizatörleri statlarda alkollü içecekleri, ulusal ve yerel kanunların müsaade ettiği ölçülerde satabilir ya da dağıtabilir.” UEFA Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın ardından, eğer maçın oynandığı ülkede alkol satışının statlarda yapılmasına yönelik özel bir yasa yoksa, tüm statlarda alkollü içki satışı yapılabilecek.

‘Bu karar adalet getirdi’

Avrupa Futbol Taraftarları birliği, UEFA’nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. CEO Ronan Evain yaptığı açıklamada “Rugby gibi diğer sporlardaki uygulamalarla karşılaştırıldığında futbol taraftarları bugüne kadar kendilerini ayrımcılığa uğruyor gibi hissediyorlardı. Ayrıca futbol maçlarında VIP alanlarda alkol içilirken normal tribünde içilmemesi sınıfsal bir ayrım içeriyordu”.

FIFA Dünya Kupası’nda serbestti

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve bir FIFA organizasyonu olan Dünya Kupası’nda statlarda alkollü içecek tüketmek serbestti. Tribünlerde hemen her ülkeden futbolsever ellerinde bira bardaklarıyla kameralara yansımaktaydı.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi uefa içki

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