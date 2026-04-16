SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'in performansı yetmedi

Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı organizasyonunda Arda Güler'in takımı Real Madrid, 2-1’in rövanşında Allianz Arena'da Bayern Münih’e 4-3 mağlup oldu.

Emre Şen

Ay-yıldızlı futbolcu Arda Güler, müsabakanın henüz 34’üncü saniyesinde Manuel Neuer’in büyük hatasını affetmedi. Milli futbolcu, yaklaşık 35 metreden topu boş kaleye gönderdi. Güler’in bu golü Elche maçında kendi yarı sahasından attığı golü de akıllara getirdi. Arda’nın bu golüne Alman temsilcisi 6’ncı dakikada Pavlovic ile karşılık verdi: 1-1. Türk yıldız, bu kez 29’uncu dakikada ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı sol ayağıyla kaleci Neuer’e rağmen ağlarla buluşturdu: 1-2. Kane, 38’inci dakikada attığı golle eşitliği sağladı: 2-2. Mbappe, ilk yarı biterken 42’nci dakikada sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve takımını tekrar öne geçirdi: 2-3. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda takımlar uzun süre skoru değiştiremedi. Real Madrid'de, 86'ncı dakikada Camavinga ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyunun akışı değişti. Karşılaşmanın 89’uncu dakikasında Diaz, 90+4'üncü dakikasında ise Olise ile goller bulan Bayern, maçı 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman temsilcisi adını yarı finale yazdırdı. Arda Güler maçın ardından hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

ARSENAL YARI FİNALDE

Öte yandan Arsenal 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sporting ile 0-0 berabere kaldı ve son 4 takım arasına adını yazdırmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.