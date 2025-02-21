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Şampiyonlar Ligi'nde böyle eşleşme görülmedi! Son 16 turu 2 dev derbiye sahne olacak...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 14:34
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belli oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde böyle eşleşme görülmedi! Son 16 turu 2 dev derbiye sahne olacak...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.

Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Play-off etabının tamamlanmasının ardından çeyrek final ile yarı final maçlarının kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.

İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:

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-Club Brugge-Aston Villa
-Borussia Dortmund - Lille
-Real Madrid - Atletico Madrid
-Bayern Münih - Bayer Leverkusen
-PSV - Arsenal
-Inter - Feyenoord
-PSG - Liverpool
-Benfica - Barcelona

2 DERBİ OYNANACAK

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Son 16 turu ayrıca 2 ülkenin takımlarının derbisine de sahne olacak. Çekilen kurada Real Madrid ezeli rakibi Atletico Madrid ile eşleşirken, Bayern Münih de ligde mücadele ettiği Bayer Leverkusen ile tur mücadelesi verecek.

MAÇ TAKVİMİ NASIL OLACAK?

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Son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart’ta, rövanş karşılaşmaları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

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UEFA kura çekimi son dakika şampiyonlar ligi
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