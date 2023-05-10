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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Para yağacak...

10.05.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor. Uygulanmaya başlanacak yeni formatla birlikte yayın ve sponsorluk gelirlerinde yüzde 33'lük bir artış beklediği ifade edilirken, UEFA Turnuvalar Direktörü Giorgio Marchetti'den konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Para yağacak...

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonuyla birlikte uygulanmaya başlanacak yeni format turnuvanın gelirlerinin artmasını sağlayabilir.

UEFA Turnuvalar Direktörü Giorgio Marchetti yaptığı açıklamada, "Beklentimiz 4.6 milyar ile 4.8 milyar Euro arasında. Ancak daha iyi ve daha kötü senaryolar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA, geçen sezon yaptığı açıklamada 2024 yılı itibarıyla Devler Ligi'ne katılacak takım sayısının 32 takımdan 36'ya yükseltileceğini duyurmuştu. 34 takım kendi liglerindeki başarıları, diğer iki takımsa geçmiş performanslarına göre özel olarak davet edilecek.

LİG FORMATI...

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Yıllardır uygulanan grup aşaması da artık olamayacak. Bunun yerine lig formatı uygulanacak. Takımlar sekiz maç oynayacak ve ligi ilk sekizde tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Ligi dokuzuncu ve 24. sırada tamamlayan 16 takımsa play-off oynayacak. Turu geçenler son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren lig usulüne geçileceğini belirtmişti. Buna göre, Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç; Konferans Ligi'nde ise 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.

PARA YAĞACAK

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ESPN'de yer alan haberde, UEFA'nın gelirlerdeki artış için İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayın anlaşmalarına güvendiği belirtildi. Mevcut formatta 3.6 milyar Euro gelir elde edilirken sistemin değişmesiyle birlikte dağıtıIacak ödülün de nasıl paylaştırılacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Ek olarak artması beklenen gelirlerin bir kısmının Avrupa'nın 5 büyük ligindeki diğer liglere dağıtılabileceği belirtildi.


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