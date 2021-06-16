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Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray PSV Eindhoven ile eşleşti! Galatasaray – PSV Eindhoven maçı ne zaman?

16.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Kulübü, 2021 – 2022 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil ediyor. 16 Haziran günü saat 13:00’da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında ise Galatasaray’ın UEFA’daki rakibi belli oldu. PSV ile eşleşen Galatasaray takımı, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. 20 – 21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ilk tur maçlarından sonra rövanşlar oynanacak. Peki Galatasaray – PSV maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray PSV Eindhoven ile eşleşti! Galatasaray – PSV Eindhoven maçı ne zaman?

UEFA’nın İsviçre’deki merkezinde 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirdiği kura sonrasında Galatasaray’ın 2. Ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray çekilen kurada, PSV Eindhoven ile eşleşti. Zorlu mücadele için geri sayım, kura çekiminden sonra başladı!

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine giren Galatasaray, yalnızca İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV Eindhoven ya da Çekya'dan Sparta Prag üçlüsünden biriyle eşleşebiliyordu.

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Yapılan kura çekiminde Galatasaray, PSV Eindhoven ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

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GALATASARAY – PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN?

Henüz maç tarihi ve saati için resmi bir açıklama yapılmasa da, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk tur maçlarının 20 - 21 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı biliniyor.

İlk tur maçlarından sonra ise 27 – 28 Temmuz tarihlerinde rövanş maçları yapılacak.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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