Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! Onu hiç böyle görmediniz... Halil Umut Meler penaltı çalınca, Ancelotti sahaya dalıp tepki gösterdi! Karar 'VAR'dan döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk mücadelelerinden biri Real Madrid ile Stuttgart arasında oynandı. Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.

SAHADA 2 TÜRK VARDI

Arda Güler'in yanı sıra sahada bir Türk daha vardı. Real Madrid- Stuttgart maçında FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çaldı. Müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev aldı.

GECEYE DAMGA VURDU

Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu. Karşılaşmada dakikalar 33'ü gösterirken, Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.

ANCELOTTI ÇILDIRDI

Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu. Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.

KARAR 'VAR'DAN DÖNDÜ

Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti. Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.