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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! Onu hiç böyle görmediniz... Halil Umut Meler penaltı çalınca, Ancelotti sahaya dalıp tepki gösterdi! Karar 'VAR'dan döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 08:13
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Şampiyonlar Ligi'nde yeni format heyecanı yaşanırken, İspanyol devi Real Madrid, Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 Madrid ekibinin üstünlüğü ile tamamlanırken mücadelede FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Karşılaşmanın 34. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise geceye adeta damga vurdu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! Onu hiç böyle görmediniz... Halil Umut Meler penaltı çalınca, Ancelotti sahaya dalıp tepki gösterdi! Karar 'VAR'dan döndü
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk mücadelelerinden biri Real Madrid ile Stuttgart arasında oynandı. Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.

SAHADA 2 TÜRK VARDI

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Arda Güler'in yanı sıra sahada bir Türk daha vardı. Real Madrid- Stuttgart maçında FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çaldı. Müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev aldı.

GECEYE DAMGA VURDU

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Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu. Karşılaşmada dakikalar 33'ü gösterirken, Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.

ANCELOTTI ÇILDIRDI

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Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu. Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.

KARAR 'VAR'DAN DÖNDÜ

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Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti. Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.

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