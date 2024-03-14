Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Marcus Thuram, rakibinin cinsel organını sıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid, Inter ile karşılaştı. Mücadele oynanırken yaşanan olay sosyal medyada gündeme oturdu.

RAKİP OYUNCUNUN CİNSEL ORGANINI SIKTI

Inter'de Marcus Thuram, Atletico'lu Stefan Savic'in cinsel organını sıktı. Olayın etkisiyle acı içinde kendini yerde bulan Savic için sağlık görevlileri sahaya girdi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından ayağa kalkan Savic'in yanına giden Thuram, tecrübeli oyuncudan özür diledi.

HAKEMİN KARARI DAHA İLGİNÇ

Mücadelenin hakemi Szymon Marciniak bu durumun kartlık olmadığını savunarak Marcus Thuram'a kart göstermedi.





