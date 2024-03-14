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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Marcus Thuram, rakibinin cinsel organını sıktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 08:45
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda ilk maçta 1-0 mağlup olan Atletico Madrid rövanşta Inter’e 2-1 üstünlük sağlayınca mücadele uzatmalara gitti. Bu bölümde de eşitlik bozulmayınca penaltılar sonucunda İspanyol ekibi, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı. Bu mücadelenin sonucundan daha çok Marcus Thuram'ın hareketi konuşuldu.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Marcus Thuram, rakibinin cinsel organını sıktı
Marcus Thuram

Marcus Thuram

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid, Inter ile karşılaştı. Mücadele oynanırken yaşanan olay sosyal medyada gündeme oturdu.

RAKİP OYUNCUNUN CİNSEL ORGANINI SIKTI

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Inter'de Marcus Thuram, Atletico'lu Stefan Savic'in cinsel organını sıktı. Olayın etkisiyle acı içinde kendini yerde bulan Savic için sağlık görevlileri sahaya girdi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından ayağa kalkan Savic'in yanına giden Thuram, tecrübeli oyuncudan özür diledi.

HAKEMİN KARARI DAHA İLGİNÇ

Mücadelenin hakemi Szymon Marciniak bu durumun kartlık olmadığını savunarak Marcus Thuram'a kart göstermedi.

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Atlético Madrid Internazionale marcus thuram savic UEFA ligi hakemi
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