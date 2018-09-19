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Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 grupta 8 maç oynandı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 00:28 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başladı. Şampiyonada A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 grupta 8 maç oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Devler Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Galatasaray da sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Club Brugge: 0 - Borussia Dortmund: 1
Monaco: 1 - Atletico Madrid: 2

B Grubu

Barcelona: 4 - PSV Eindhoven: 0
Inter: 2 - Tottenham: 1

C Grubu

Liverpool: 3 - Paris Saint-Germain: 2
Kızılyıldız: 0 - Napoli: 0

D Grubu

Schalke 04: 1 - Porto: 1
Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0

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Schalke 1 - 1 Porto (Şampiyonlar Ligi D Grubu)Schalke 1 - 1 Porto (Şampiyonlar Ligi D Grubu)
Liverpool 3 - 2 PSG (Şampiyonlar Ligi)Liverpool 3 - 2 PSG (Şampiyonlar Ligi)
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Şampiyonlar Ligi uefa

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