Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 grupta 8 maç oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Devler Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Galatasaray da sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Club Brugge: 0 - Borussia Dortmund: 1

Monaco: 1 - Atletico Madrid: 2

B Grubu

Barcelona: 4 - PSV Eindhoven: 0

Inter: 2 - Tottenham: 1

C Grubu

Liverpool: 3 - Paris Saint-Germain: 2

Kızılyıldız: 0 - Napoli: 0

D Grubu

Schalke 04: 1 - Porto: 1

Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0

