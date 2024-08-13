SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı...

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.08.2024 22:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransız ekibi Lille’e elendi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek. José Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille’i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

İLK KEZ KAYBETTİ

Screenshot_7

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Lille (Y)
Lugano (G)
Trabzonspor (G)
Maccabi Haifa (G)
Lokomotiv Plovdiv (G)
Shkendija (G)

90 DAKİKAYI 3 FORVETLE TAMAMLADI

Karşılaşmaya tek forvet Edin Edin Dzeko ile başlayan Teknik Direktör Jose Mourinho, 63. dakikada oyuna Mert Hakan Yandaş’ın yerine Youssef En-Nesyri’yi dahil etti. Ataklarından sonuç alamayan sarı-lacivertlilerde 85. dakikada Dusan Tadic’in yerine Cenk Tosun görev aldı. 90+1. dakikada Diakite’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe maçı da uzatmalara taşıdı.
Uzatma bölümünün başında ise Edin Dzeko - Bartuğ Elmaz değişikliği yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'de şok! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

F.Bahçe'de şok! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı...

Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı...

Erbakan'ın 'şantaj' ile suçladığı AK Parti'den yanıt gecikmedi!

Erbakan'ın 'şantaj' ile suçladığı AK Parti'den yanıt gecikmedi!

Afrika acil durum ilan etti! Türkiye için uyarı yapıldı

Afrika acil durum ilan etti! Türkiye için uyarı yapıldı

Fenerbahçe elenir elenmez Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe elenir elenmez Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sürdü!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sürdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.