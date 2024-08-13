Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille’i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

İLK KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Lille (Y)

Lugano (G)

Trabzonspor (G)

Maccabi Haifa (G)

Lokomotiv Plovdiv (G)

Shkendija (G)

90 DAKİKAYI 3 FORVETLE TAMAMLADI

Karşılaşmaya tek forvet Edin Edin Dzeko ile başlayan Teknik Direktör Jose Mourinho, 63. dakikada oyuna Mert Hakan Yandaş’ın yerine Youssef En-Nesyri’yi dahil etti. Ataklarından sonuç alamayan sarı-lacivertlilerde 85. dakikada Dusan Tadic’in yerine Cenk Tosun görev aldı. 90+1. dakikada Diakite’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe maçı da uzatmalara taşıdı.

Uzatma bölümünün başında ise Edin Dzeko - Bartuğ Elmaz değişikliği yapıldı.