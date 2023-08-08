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Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi kan aktı! 1 taraftar hayatını kaybetti... Olaylar sonrası UEFA'dan karar!

08.08.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki AEK-Dinamo Zagreb maçının müsabaka öncesi çıkan olaylarda 1 taraftar hayatını kaybederken, Dinamo Zagreb'den yapılan açıklamada iki maçın da seyircisiz oynanacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan AEK-Dinamo Zagreb maçının oynanmasına kısa bir süre kala, yaşanan olaylar sırasında bir AEK taraftarının hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ

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Yunan basınından Skai'nin haberine göre; iki takımın taraftar grupları arasında yaşanan arbedede bıçaklanan 29 yaşındaki bir AEK taraftarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sonrası en az 9 taraftarın da yaralandığı belirtildi.

Yaşanan olayların ardından Yunan Polisi, 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut taraftarın tutuklandığını açıkladı.

DINAMO ZAGREB'TEN AÇIKLAMA

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UEFA, maçın ertelenmesi konusunda bir toplantı yaptı ancak alınan karar maçın seyircisiz olarak oynanması yönünde oldu. Olayların ardından açıklamada bulunan Dinamo Zagreb, karşılaşmanın erteleneceği iddialarına dair bir açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, AEK maçının seyircisiz oynanacağını açıklandı. Ayrıca Hırvat taraftarların, Yunanistan'a gitmemesi istendi.

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