Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi kan aktı! 1 taraftar hayatını kaybetti... Olaylar sonrası UEFA'dan karar!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan AEK-Dinamo Zagreb maçının oynanmasına kısa bir süre kala, yaşanan olaylar sırasında bir AEK taraftarının hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ

Yunan basınından Skai'nin haberine göre; iki takımın taraftar grupları arasında yaşanan arbedede bıçaklanan 29 yaşındaki bir AEK taraftarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sonrası en az 9 taraftarın da yaralandığı belirtildi.

Yaşanan olayların ardından Yunan Polisi, 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut taraftarın tutuklandığını açıkladı.

DINAMO ZAGREB'TEN AÇIKLAMA

UEFA, maçın ertelenmesi konusunda bir toplantı yaptı ancak alınan karar maçın seyircisiz olarak oynanması yönünde oldu. Olayların ardından açıklamada bulunan Dinamo Zagreb, karşılaşmanın erteleneceği iddialarına dair bir açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, AEK maçının seyircisiz oynanacağını açıklandı. Ayrıca Hırvat taraftarların, Yunanistan'a gitmemesi istendi.

