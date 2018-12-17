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Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 17.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Gruplardan lider çıkan 8 takımla ikinci tamamlayan 8 takım son 16 turunda birbirlerine rakip olacaklar.

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. Atletico Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya) ve Liverpool (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya) eşleşmeleri de dikkat çekti.

Schalke 04 - Manchester City
Atletico Madrid - Juventus
Manchester United - PSG
Tottenham - Borussia Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Ajax - Real Madrid
Liverpool - Bayern Münih

İLK MAÇLAR ŞUBAT'TA, RÖVANŞLAR İSE MART AYINDA OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat'ta, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

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