Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. Atletico Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya) ve Liverpool (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya) eşleşmeleri de dikkat çekti.

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Münih

İLK MAÇLAR ŞUBAT'TA, RÖVANŞLAR İSE MART AYINDA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat'ta, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

