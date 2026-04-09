Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıldı! Tam 20 yıl sonra ilki başardılar

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları, sürpriz sonuçlara sahne oldu. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarında PSG sahasında Liverpool’u net bir skorla geçerken, Atletico Madrid deplasmanda Barcelona karşısında tarihi bir galibiyet aldı.

PSG PARİS'TE AVANTAJI KAPTI

Parc des Princes’te oynanan mücadelede PSG, Liverpool’u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir üstünlük sağladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmaya etkili başladı ve 11. dakikada Desire Doue’nin golüyle öne geçti.

İlk yarıyı üstün tamamlayan Fransız temsilcisi, ikinci devrede de oyunun kontrolünü bırakmadı. Dakikalar 65’i gösterdiğinde Khvicha Kvaratskhelia sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Kalan bölümde skor değişmeyince PSG sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

LIVERPOOL HÜCUMDA YOKLARI OYNADI

Arne Slot’un öğrencileri, Paris deplasmanında beklenen üretkenliği gösteremedi. İngiliz ekibi mücadele boyunca yalnızca 3 şut çekti ve bu denemelerin hiçbirinde kaleyi bulamadı.

Liverpool, tur umutlarını koruyabilmek için 14 Nisan Salı günü Anfield’da oynanacak rövanşta farklı bir performans sergilemek zorunda olacak. Bu eşleşmenin galibi yarı finalde Bayern Münih - Real Madrid turunun kazananıyla karşılaşacak.

ATLETICO'DAN CAMP NOU'DA TARİHİ ZAFER

Gecenin bir diğer önemli maçında Atletico Madrid, Camp Nou’da Barcelona’yı 2-0 yenerek büyük avantaj elde etti. Mücadelenin kırılma anı 44. dakikada yaşandı. Barcelona’da Pau Cubarsi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu gelişmenin hemen ardından Atletico Madrid fırsatı değerlendirdi. 45. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez, şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi.

SÖRLOTH YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda Diego Simeone’nin hamlesi sonucu belirledi. 60. dakikada Ademola Lookman’ın yerine oyuna dahil olan Alexander Sörloth, 70. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve skoru tayin etti.

Norveçli golcü böylece Barcelona’ya karşı çıktığı 13. maçta 6. golünü kaydetmiş oldu.

SIMEONE İÇİN İLKLER GECESİ

Atletico Madrid, bu galibiyetle 2006’dan bu yana ilk kez Camp Nou’da Barcelona’yı mağlup etti. Madrid ekibi ayrıca bu statta süren 25 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Bu sonuç, Atletico’nun UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir İspanyol rakibine karşı deplasmanda aldığı ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Diego Simeone de teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Camp Nou’da Barcelona’ya karşı kazandı.

Atletico Madrid, 14 Nisan’da sahasında oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Bu turun galibi yarı finalde Sporting - Arsenal eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.