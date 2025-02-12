Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maçın önüne geçen olay! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'dan ilginç cevap...

Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek maçlardan biri olarak kayıtlara geçen Manchester City-Real Madrid mücadelesi öncesi ilginç bir olay yaşandı. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'u hedef alan pankart açan Manchester City taraftarı sosyal medyada gündeme oturdu.

REAL MADRID DRAMATİK ŞEKİLDE KAZANDI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Erling Haaland’ın golüyle öne geçen Maviler, ilk yarıyı da önde tamamladı. Real Madrid, ikinci yarıya ise etkili başladı. Üst üste girdiği pozisyonlar sonrası 60. dakikada Kylian Mbappe ile eşitlik golünü buldu. Foden’ın yerde kalmasıyla Pep Guardiola’nın öğrencileri penaltı kazanırken, Haaland kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Carlo Ancelotti ise golün ardından önce Luka Modric’i daha sonra Brahim Diaz’ı sahaya sürdü. Manchester City’nin alt yaş kategorilerinde forma giyen Brahim Diaz, 86. dakikada eski takımına karşı gole imza attı. Vinicius Junior’un sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson’dan seken topu filelere gönderdi ve skoru 2-2’ye taşıdı. Mücadelede 90+2. dakikada araya girerek topu kazanan Vinicius Junior kaleci Ederson’un üzerinden aşırtma vuruş yaparken, Jude Bellingham iyi takip ederek eflatun-beyazlıları öne geçirdi.

Fransız hakem Clement Turpin’in son düdüğüyle Real Madrid, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj sağladı. Eşleşmede rövanş müsabakası 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN PANKART

Manchester City taraftarı, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr.'a Ballon d’Or göndermesinde bulundu. Ödülü bu yıl kazanan Manchester City oyuncusu Rodri'nin hak etmediğini düşündüğü için törene katılmayan Vinicius Junior'a, "Ağlamayı bırak" yazısının yer aldığı bir pankart açtı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vinicius Junior, "Pankartı gördüm ama rakip taraftarlar ne zaman böyle şeyler yapsa, daha da motive oluyorum. Bugün de öyle oldu ve harika bir maç çıkardım. Onlar bizim tarihimizin farkında. Bu turnuvada yaptıklarımızı biliyorlar. Buraya beşinci kez geliyoruz, her zaman çok soğuk oluyor ama biz bu çizgide devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.