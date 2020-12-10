Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti. Bu maçların ardından Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi.

B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'ı evinde yenip, Shakhtar Donetsk'in de Inter ile berabere kalmasıyla gruptan çıkan takım oldu. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool ise Midtjylland ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sonuçların ardından A Grubu'nda Manchester City ile Porto, B Grubu'nda Real Madrid ile Borussia Mönchengladbach, C Grubu'nda Bayern Münih ile Atletico Madrid, D Grubu'nda da Liverpool ile Atalanta bir üst tura çıkan takımlar oldu.

A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Salzburg: 0 - Atletico Madrid: 2

Bayern Münih: 2 - Lokomotiv Moskova: 0

Inter: 0 - Shakhtar Donetsk: 0

Real Madrid: 2 - Borussia Mönchengladbach: 0

Olympiakos: 0 - Porto: 2

Manchester City: 3 - Marsilya: 0

Ajax: 0 - Atalanta: 1

Midtjylland: 1 - Liverpool: 1

Paris Saint Germain: 5 - Başakşehir FK: 1

