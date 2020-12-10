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Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 10.12.2020 08:20 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D ve H gruplarında maçlar tamamlandı. Buna göre Manchester City, Porto, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Bayern Münih, Atletico Madrid, Liverpool ve Atalanta gruptan çıkan ekipler oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti. Bu maçların ardından Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi.

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B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'ı evinde yenip, Shakhtar Donetsk'in de Inter ile berabere kalmasıyla gruptan çıkan takım oldu. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool ise Midtjylland ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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Sonuçların ardından A Grubu'nda Manchester City ile Porto, B Grubu'nda Real Madrid ile Borussia Mönchengladbach, C Grubu'nda Bayern Münih ile Atletico Madrid, D Grubu'nda da Liverpool ile Atalanta bir üst tura çıkan takımlar oldu.

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A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Salzburg: 0 - Atletico Madrid: 2
Bayern Münih: 2 - Lokomotiv Moskova: 0
Inter: 0 - Shakhtar Donetsk: 0
Real Madrid: 2 - Borussia Mönchengladbach: 0
Olympiakos: 0 - Porto: 2
Manchester City: 3 - Marsilya: 0
Ajax: 0 - Atalanta: 1
Midtjylland: 1 - Liverpool: 1
Paris Saint Germain: 5 - Başakşehir FK: 1

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