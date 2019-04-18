Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 59. dakikada Agüero’nun ceza sahası sağ çaprazından şık vuruşuyla Manchester City skoru 4-2’ye getirdi. 73. dakikada Llorente fileleri havalandırdı. Llorente’nin golü elle attığı iddiasıyla yaşanan itirazların ardından Cüneyt Çakır VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu izledi ve golün geçerliği olduğunu belirtti.

Bir dakika sonra Manchester City, Bernardo Silva ile skoru 2-2’ye getirdi. 21. dakikada yeniden sahneye çıkan Sterling, ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi. City, böylece soyunma odasına 3-2 önde girdi.

Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, Sterling’in 4. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Konuk takım 7 ve 10. dakikada Heung-Min Son’un golleriyle 2-1 öne geçti.

Manchester City, UEA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Tottenham’ı Etihad Stadyumu’nda konuk etti.

Manchester City ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde toplam 7 gol oldu.

İlerleyen dakikalardaki pozisyonlarda başka gol sesi çıkmayınca Tottenham sahadan 4-3 mağlup ayrılmasına rağmen yarı finale kaldı.

Bu sonuçla Tottenham, yarı finalde Ajax’ın rakibi oldu.

LİVERPOOL FARKLI KAZANARAK TURLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-0 yendiği Porto’yu rövanşta da 4-1 mağlup eden Liverpool adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla İngiliz ekibi, Barcelona’nın rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Portekiz ekibi Porto, Estadio do Dragao Stadyumu’nda İngiliz ekibi Liverpool’u konuk etti. 26. dakikada Salah’ın pasında topla buluşan Mane İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada Salah’ın golüyle Liverpool farkı 2’ye çıkarırken, Porto 68. dakikada Eder Militao ile skoru 2-1’e getirdi. 77. dakikada Roberto Firmino farkı yeniden 2’ye çıkarırken, 84. dakikada Virgil van Dijk maçın skorunu tayin etti. (1-4)

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Liverpool, bu turda Barcelona’nın rakibi oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı finalde Tottenham ile Ajax, Barcelona ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 30 Nisan'da, rövanş maçları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

(İHA)

