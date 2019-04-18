SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.04.2019 00:16 | Son Güncelleme

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Tottenham’ı 4-3 mağlup etti. Ancak ilk maçta Tottenham 1-0 galip olduğu için adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup eden Liverpool bir diğer yarı finalist oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Manchester City ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde toplam 7 gol oldu.

Manchester City, UEA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Tottenham’ı Etihad Stadyumu’nda konuk etti.

Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, Sterling’in 4. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Konuk takım 7 ve 10. dakikada Heung-Min Son’un golleriyle 2-1 öne geçti.

Bir dakika sonra Manchester City, Bernardo Silva ile skoru 2-2’ye getirdi. 21. dakikada yeniden sahneye çıkan Sterling, ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi. City, böylece soyunma odasına 3-2 önde girdi.

İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 59. dakikada Agüero’nun ceza sahası sağ çaprazından şık vuruşuyla Manchester City skoru 4-2’ye getirdi. 73. dakikada Llorente fileleri havalandırdı. Llorente’nin golü elle attığı iddiasıyla yaşanan itirazların ardından Cüneyt Çakır VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu izledi ve golün geçerliği olduğunu belirtti.

İlerleyen dakikalardaki pozisyonlarda başka gol sesi çıkmayınca Tottenham sahadan 4-3 mağlup ayrılmasına rağmen yarı finale kaldı.

Bu sonuçla Tottenham, yarı finalde Ajax’ın rakibi oldu.

LİVERPOOL FARKLI KAZANARAK TURLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-0 yendiği Porto’yu rövanşta da 4-1 mağlup eden Liverpool adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla İngiliz ekibi, Barcelona’nın rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Portekiz ekibi Porto, Estadio do Dragao Stadyumu’nda İngiliz ekibi Liverpool’u konuk etti. 26. dakikada Salah’ın pasında topla buluşan Mane İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada Salah’ın golüyle Liverpool farkı 2’ye çıkarırken, Porto 68. dakikada Eder Militao ile skoru 2-1’e getirdi. 77. dakikada Roberto Firmino farkı yeniden 2’ye çıkarırken, 84. dakikada Virgil van Dijk maçın skorunu tayin etti. (1-4)

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Liverpool, bu turda Barcelona’nın rakibi oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı finalde Tottenham ile Ajax, Barcelona ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 30 Nisan'da, rövanş maçları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

(İHA)

PARTNERKilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...
Ajax turladı, Juventus hisleri çöktüAjax turladı, Juventus hisleri çöktü
Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandıRonaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Tottenham liverpool

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

MHK Başkanı Sabri Çelik'ten VAR açıklaması

MHK Başkanı Sabri Çelik'ten VAR açıklaması

Burak Yılmaz için flaş karar

Burak Yılmaz için flaş karar

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti

G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Liverpool yarı finale göz kırptı!

Liverpool yarı finale göz kırptı!

UEFA'dan Ronaldo'ya flaş ceza!

UEFA'dan Ronaldo'ya flaş ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

7 gollü nefes kesen maç!

Hollanda basını Ajax'ı konuştu, Juventus hisseleri çakıldı!

Ajax turladı, Juventus hisleri çöktü

Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, sosyal medya coştu!

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City - Tottenham maçını yönetecek

Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.